T-shirty dla fanów Śliwki Nałęczowskiej. Można je kupić w znanej sieci

Data: 14-12-2021, 15:10

T-shirty inspirowane Śliwką Nałęczowską można kupić w Medicine. fot. mat. pras.

T-shirty inspirowane Śliwką Nałęczowską

Kolekcja T-shirtów Design by Śliwka Nałęczowska 2021 to linia autorskich prac wyłonionych w konkursie organizowanym przez Śliwkę Nałęczowską, adresowanym do pasjonatów grafiki, designu oraz projektowania. Linia składa się z bogatej oferty koszulek z różnorodnymi nadrukami zaprojektowanymi przez laureatów projektu marki pralin. Zostały one wyłonione spośród blisko 2400 propozycji nadesłanych na Design by Śliwka Nałęczowska 2021.

T-shirty zdobią grafiki inspirowane Śliwką Nałęczowską i sztuką łączenia, która stanowiła myśl przewodnią tegorocznej edycji konkursu. Do wyboru są modele męskie i damskie – razem 11 wzorów. Dodatkowo zwycięski projekt jest dostępny aż w 3 odsłonach kolorystycznych. W kolekcji Design by Śliwka Nałęczowska 2021 oferowane są fasony regular i oversize w pełnej rozmiarówce.

Gdzie kupić t-shirty Śliwki Nałęczowskiej?

Unikatowa linia jest wynikiem kolaboracji marek Śliwka Nałęczowska i Medicine. Koszulki z niej można nabyć w wybranych salonach stacjonarnych i sklepie internetowym tegorocznego partnera konkursu, polskiej sieci odzieżowej Medicine.

Design by Śliwka Nałęczowska to konkurs promujący młodych twórców, grafików i projektantów, wspiera utalentowanych artystów zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Po raz pierwszy odbył się w 2018 roku i zapoczątkował wielką, artystyczną przygodę marki Śliwka Nałęczowska ze sztuką.