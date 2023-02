Jak zrobić tanie pączki bez drożdży? Jeśli przygotowanie tradycyjnych pączków na tłusty czwartek wydaje się być zbyt czasochłonnym zajęciem, warto rozważyć opcję pączków z serkiem homogenizowanym. Będą równie pyszne.

Te ekspresowe pączki zrobisz w kilka minut. Nie potrzeba drożdży. | fot. Pixabay

Przepis na pączki z serkiem homogenizowanym

Tłusty czwartek i karnawał nie mogą się obejść bez faworków i tradycyjnych pączków. Wykonanie tych drugich zajmuje jednak sporo czasu, od przygotowania masy, przez oczekiwanie na wyrośnięcie ciasta na drożdżach, po nadziewanie i smażenie. Pączki z serkiem homogenizowanym można przyrządzić w kilkanaście minut, z czego samo przygotowanie zajmie nam 5, a ich smażenie zwykle 6-7 minut.

Jak zrobić tanie pączki bez drożdży? Składniki na szybkie pączki

300 g waniliowego serka homogenizowanego

250 g mąki pszennej

15 g cukru pudru

2 średniej wielkości jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka octu, wódki lub spirytusu

szczypta soli

Do smażenia:

olej roślinny do smażenia w głębokim tłuszczu, potrzebny będzie minimum 1 l

Do dekoracji:

cukier puder, polewa lub lukier

Szybkie pączki bez drożdży robi się bardzo łatwo. | fot. Pixabay

Przepis na tanie pączki z serkiem homogenizowanym - krok po kroku

Krok 1. Do przyrządzenia pączków konieczne będzie wyjęcie z lodówki wszystkich składników, które się w nich zajmowały i pozostawienie ich w temperaturze pokojowej na około godzinę. Ciasto przygotowujemy miksując na jednolitą masę w misce jajka, serki homogenizowane oraz cukier puder.

Krok 2. Przez sito przesiewamy mąkę pszenną i dodajemy do ciasta wraz z proszkiem do pieczenia, szczyptą soli oraz łyżką wódki i całość ponownie miksujemy do otrzymania masy o gładkiej, jednolitej konsystencji.

Krok 3. Z ciasta tworzymy kulki wielkości orzechów i wrzucamy je do uprzednio podgrzanego oleju (powinien mieć temperaturę 180 stopni C). Pączki powinny wypłynąć na powierzchnię i samoistnie się obracać, ale można również delikatnie poobracać je szpatułką, tak by zbrązowiały z każdej strony.

Krok 4. Usmażone pączki należy wyłożyć na ręcznik kuchenny, który wchłonie nadmiar tłuszczu. Przed podaniem udekorować pączki z serkiem homogenizowanym cukrem pudrem, lukrem lub polewą.

