Tarta z wiśniami - przepis

Już we wtorek będziemy obchodzić święto wszystkich Piekarzy i Cukierników. Nawet jeżeli zawodowo nie zajmujesz się przygotowywaniem słodkich pyszności, nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie dziś poczuć się jak mistrz cukiernictwa. Zaskocz swoich najbliższych wyjątkową tartą chałwową ze spodem wykonanym z sezamków!

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 31-03-2022, 17:31

Chociaż w naszych domach pośród słodkich wypieków zdecydowanie królują serniki, szarlotki oraz tradycyjne drożdżowce, w ostatnim czasie serca i podniebienia Polaków zdobywają także wykwintne tarty. Należą one do jednych z najpopularniejszych ciast kuchni francuskiej, a dzięki temu, że można właściwie dowolnie dobierać dodatki, każdy miłośnik słodkości znajdzie swoją ulubioną wersję.

Podstawą jest klasyczne ciasto kruche lub francuskie (można wykorzystać gotowe), ale warto też eksperymentować z innymi rodzajami ciasta. Masa, którą wylewa się na podpieczony spód, to najczęściej krem z dodatkiem nabiału i jaj lub – w wersji bez dodatkowego pieczenia – śmietana kremówka z dodatkami. Na wielu tartach pojawiają się także owoce i sosy czekoladowe.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Tarta z wiśniami

Jednym z wariantów wartych spróbowania, zwłaszcza z okazji święta Piekarzy

i Cukierników, jest tarta z wiśniami, do której wykonania wykorzystamy sezamowe przekąski – ręcznie wyrabianą chałwę i sezamki. Sprawdź już dziś przepis przygotowany przez Asię Banad – autorkę popularnego bloga „Posypane”.

Spód sezamkowy:

150 g masła, miękkiego + do wysmarowania formy

140 g cukru

Szczypta soli

3 żółtka

200 g mąki

1 opakowanie sezamków

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Krem chałwowy:

300 ml śmietany kremówki 36%, dobrze schłodzonej

200 g chałwy np. chałwy waniliowej

250 g serka mascarpone, schłodzonego



Dodatki:

Wiśnie z syropu lub konfitura wiśniowa (lub świeże/rozmrożone wiśnie)

Kakao do oprószenia

Pokruszone sezamki

Przygotowanie:

Foremkę na tartę smarujemy dokładnie masłem. Masło ucieramy z cukrem za pomocą miksera aż do powstania jasnożółtej, puszystej masy. Dodajemy żółtka (jedno po drugim) i miksujemy (masa może się zwarzyć, ale nie należy się martwić, to normalne). Sezamki rozdrabniamy na pył (za pomocą blendera lub umieszczając sezamki w torebce strunowej i uderzając w nie wałkiem). Mąkę mieszamy z solą, proszkiem do pieczenia i sezamkowym pyłem. Suche składniki dodajemy do masy jajeczno-maślanej i miksujemy tylko do połączenia składników. Ciasto zagniatamy w kulę, zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na 30 minut. Piekarnik rozgrzewamy do 170 stopni Celsjusza (włączamy termoobieg). Po schłodzeniu rozwałkowujemy ciasto między dwoma arkuszami papieru do pieczenia i przenosimy do foremki na tartę. Schładzamy w formie kolejne 15 minut. Pieczemy przez 25-30 minut do zarumienienia. Wyjmujemy z piekarnika, całkowicie studzimy.

W celu wykonania kremu chałwowego śmietankę ubijamy z mascarpone na gęsty krem, pod koniec ubijania dodajemy pokruszoną chałwę. Krem wykładamy na upieczony i wystudzony spód, układamy wiśnie, sezamki i posypujemy kakao.

Ręcznie wyrabianą chałwę oraz sezamki możesz wygodnie zamówić w sklepie online Unitop: https://tiny.pl/9pnfv.

Aby być na bieżąco z newsami ze świata marki, obserwuj nas na profilach na Facebooku: https://www.facebook.com/amkisnackspl/ i na Instagramie: https://www.instagram.com/amkisnackspl/.