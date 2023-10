IKEA otwiera sezon na ciepłe, mięciutkie ciastka oblepione cynamonowym nadzieniem (szw. kanelbullar). Skandynawski przysmak stał się podstawą fiki, czyli przerwy na kawę i coś słodkiego, a przeciętny Szwed czy Szwedka zjada ich rocznie nawet 230.

IKEA otwiera sezon na ciepłe, mięciutkie ciastka oblepione cynamonowym nadzieniem (szw. kanelbullar). fot. mat. pras.

IKEA świętuje Dzień Cynamonowej Bułeczki

Jak co roku, 4 października przypada Dzień Cynamonowej Bułeczki. IKEA będzie go świętować przez cały miesiąc.

Marka otwiera sezon na ciepłe, mięciutkie ciastka oblepione cynamonowym nadzieniem (szw. kanelbullar), zachęcając do skorzystania ze smakowitej oferty, której ciężko się oprzeć. Podążmy za szwedzkim powiedzeniem: „cynamonowe bułki – jedzenie, które rozpromienia”.

IKEA świętuje Dzień Cynamonowej Bułeczki. fot. mat. pras.

W Szwecji jest wiele świąt, podczas których celebruje się wyjątkowość wybranych smakołyków. Nic zatem dziwnego, że Kannelbullensdag, czyli Dzień Bułeczki Cynamonowej, znalazł swoje stałe miejsce w szwedzkim kalendarzu. Święto zostało ustanowione z okazji czterdziestolecia Hembakningsrådet - Rady Wypieków Domowych. Tego dnia zapach cynamonu unosi się ze wszystkich szwedzkich kawiarni, cukierni, sklepików i z wielu domów.

Kanelbullar czyli szwedzka bułeczka cynamonowa

Kanelbullar jest skarbem w królestwie słodkości. Zwinięte, puszyste ciasto, złociste warstwy, cynamonowe nadzienie i lukier na wierzchu… Nie ma nic lepszego niż pierwszy kęs świeżo upieczonej bułeczki cynamonowej. Nic zatem dziwnego, że skandynawski przysmak stał się podstawą fiki, czyli przerwy na kawę i coś słodkiego, a przeciętny Szwed czy Szwedka zjada ich rocznie nawet 230.

Kanelbullar czyli szwedzka bułeczka cynamonowa. fot. mat. pras.

Wszystkie kraje mają swoje wyjątkowe tradycje i zwyczaje. Brytyjczycy mają swój five o'clock, Hiszpanie cenią sobie sjestę, a Szwedzi celebrują fikę. To nie tylko chwila relaksu w ciągu dnia, ale także czas poświęcony na rozmowy oraz spotkania z przyjaciółmi i rodziną. W Szwecji fika to nie tylko tradycja, a wręcz styl życia. Może odbyć się wszędzie – w domu, na mieście lub w pracy, gdzie jest po prostu częścią planu dnia. Dla Szwedów jest ona czymś więcej niż tylko chwilą odpoczynku. To rytuał zakorzeniony w szwedzkiej kulturze, dlatego jest również częścią kultury IKEA.

Nazwa „fika” pochodzi od XIX-wiecznego słowa „kaffi”, oznaczającego kawę. Szwedzi uwielbiają ją pić, a najważniejsza jest popołudniowa filiżanka małej czarnej. Czego nie może do niej zabraknąć? Oczywiście - cynamonki! Świeżo parzona, aromatyczna kawa w połączeniu z maślaną słodyczą i zapachem cynamonu tworzy idealną kompozycję nawet w pochmurny dzień wypełniony obowiązkami.

Ile kosztują bułeczki cynamonowe w IKEA?



IKEA to miejsce pełne wnętrzarskich inspiracji, ale również przestrzeń, w której klienci mogą odpocząć i zaznać chwili relaksu podczas zakupów. Oprócz Restauracji i Bistro, do dyspozycji jest także Kawiarnia. Jesienią warto zwolnić tempo, usiąść, rozkoszować się klasykami szwedzkiej i… sięgnąć po aromatyczne cynamonki. Najlepiej trzy: pierwsza – na rozgrzewkę, druga – na dokładkę, a trzecia, żeby prawdziwie się rozsmakować! Trzy bułeczki za 7 zł to trzy razy tyle radości. Bułeczki dostępne są w przystępnej cenie. Oferta dostępna jest w Restauracjach, Kawiarniach i Bistrach dla Klubowiczów IKEA Family. Dodatkowo, z kartą IKEA Family w Restauracjach IKEA kupimy pyszną kawę z dowolną słodką przekąską tylko 4 zł. To doskonały moment, aby odwiedzić IKEA i cieszyć się niezapomnianym smakiem szwedzkich specjałów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl