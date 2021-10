Terravita promuje czekolady w kampanii „Przyjemność z Poznania”

Terravita rozpoczęła kampanię „Przyjemność z Poznania”. Marka przeszła niedawno rebranding, który objął modyfikację logo, wprowadzenie nowych opakowań, zmianę receptury, kształtu tabliczek i kostek. W ramach kampanii zaplanowano działania w prasie branżowej, w mediach społecznościowych, aktywności public relations oraz materiały POS.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 25-10-2021, 12:44

Terravita rozpoczęła kampanię „Przyjemność z Poznania” / fot. materiały prasowe

Kampania wspiera launch linii klasycznych tabliczek 100 gramowych. W ramach rebrandingu, zmianie uległy opakowania, na których widnieje również nowe logo. Modyfikacja znaku firmowego Terravita jest konsekwencją całkowicie nowej strategii pozycjonowania marki.

– Dotychczasowe logo funkcjonowało od początku istnienia firmy, czyli od niemal 40 lat, wymagało zatem odświeżenia – podkreśla Janusz Łyczak, Kierownik Marketingu w Terravita.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Rebranding czekolad Terravita

Zmiana strategii pozycjonowania znajduje też wyraz w nowych opakowaniach flagowych czekolad Terravita, promowanych w kampanii.

Wszystkie przeprowadzone zmiany spina hasło kampanii: „Przyjemność z Poznania”. – Przyjemność zawsze towarzyszy czekoladzie – mówi Janusz Łyczak. - Nasze hasło z jednej strony osadza markę w tej niezwykle istotnej kategorii przyjemności i zachęca do spróbowania/poznania nowej Terravity. Z drugiej strony, poprzez hasło kampanii odwołujemy się do regionalnego charakteru naszych produktów. Terravita to polska firma z niemal 40-letnią tradycją. Od początku istnienia, nasze czekolady są produkowane w Poznaniu. Stawiając niezmiennie na autentyczność i lokalność, przeprowadzamy zmiany, dzięki którym Terravita zyska wyrazistość, spójność i impaktowość tak potrzebne w konkurencyjnym otoczeniu marek czekoladowych.

Range nowych czekolad, promowanych w kampanii „Przyjemność z Poznania” obejmuje 12 wariantów, dostosowanych do preferencji konsumentów.