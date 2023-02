Tłusty czwartek corocznie rozpoczyna ostatnie dni karnawału, który kończy się na Środzie Popielcowej. To święta ruchome, kiedy wypadają w 2023 roku?

Miłośnicy pączków, faworków, donutów i oponek już teraz wyczekują z niecierpliwością wielkiego święta słodkości, jakim jest tłusty czwartek.

Olbrzymie kolejki, jakie tego dnia ustawiają się w miastach przed popularnymi pączkarniami, piekarniami i cukierniami nie dziwią od lat nikogo. Tłusty czwartek, znany jeszcze w czasach pogańskich (wtedy to jedzono najczęściej potrawy tłuste, nie słodkie i zwykle było to mięso, słonina i boczek wedle zasady „im tłuściej tym lepiej”, co miało uczcić nadejście wiosny i symbolizować szczęście i obfitość) jest świętem ruchomym i co roku wypada pod inną datą.

Kiedy jest tłusty czwartek 2023?

Ostatnie dni karnawału rozpoczynają się właśnie w tłusty czwartek, który wypada w 2023 roku 16 lutego. Nazywa się je ostatkami lub też zapustami, a potocznie czasem "śledzikiem". Zarówno ostatki, jak i następująca po nich Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post są świętami ruchomymi, bez stałej daty. Ostatki to czas ostatnich wielkich i hucznych zabaw, a także często wystawnych bali, a tłusty czwartek... wielkiego, słodkiego obżarstwa.

Ile kalorii mają pączki, faworki, donuty?

Słodycze, które spożywamy w czasie tłustego czwartku to prawdziwa bomba kaloryczna. Jeden pączek może mieć od 200 do 350 kcal, taką samą wartość energetyczną ma oponka – czy popularny amerykański donut. Z kolei jeden faworek ważący około 15 gram liczy około 85 kcal.

- Spożycie tłuszczów powinno znajdować się na poziomie 25-35 proc. energii, dostarczonej organizmowi z pożywieniem każdego dnia. Pączek w zależności od wielkości może zawierać nawet 15 gram tłuszczu, a 1 gram tłuszczu to aż 9 kalorii. Przy wyborze pączków i słodkich przekąsek ważnym aspektem jest też kwestia jakościowa –mogą one zawierać także częściowo uwodornione kwasy tłuszczowe, które są źródłem szkodliwych dla zdrowia izomerów trans - mówi dietetyk mgr Ewa Kurowska.

Jak smażyć pączki i jak sprawić by miały mniej kalorii?

Przygotowując pączki samodzielnie w domu można zadbać o jakość wykorzystywanego w tym celu oleju, smażąc na rafinowanych olejach np. rzepakowym. Należy jednak pamiętać, że na tym samym tłuszczu nie można smażyć ponownie.

Aby pączek był mniej kaloryczny można też postawić na pieczenie. Do samego ciasta na pączki nie należy dodawać za wiele tłuszczu (ok 35g na 10 sztuk). W tym celu można wykorzystać rafinowany olej roślinny lub wysokiej jakości margarynę. Tłuszcz płynny jak np. olej rzepakowy sprawi, że ciasto będzie bardziej lekkie i puszyste.

Tłusty czwartek czy Pączki Day?

W Polsce obchodzi się corocznie tłusty czwartek, tymczasem w Stanach Zjednoczonych praktykowana jest tradycja Dnia Pączka, czyli Pączki Day. W tym samym dniu w dużych skupiskach Polonii spożywa się często tradycyjne polskie paczki, różniące się kształtem od tradycyjnych amerykańskich donutów w postaci pierścienia z dziurką w środku. Z kolei na południu USA zamiast czwartku tłusty jest wtorek, co ma związek ze świętem "Mardi Gras", które kończy zabawy karnawałowe przed postem wielkanocnym.

