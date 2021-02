Tłusty Czwartek - pączkiem w pandemię!

1 lutego to Światowy Dzień Gumy do Żucia

- Są okresy, które w cukiernictwie są pewniakami sprzedażowymi. Jedne to okresy takie jak Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, a drugie to eventy punktowe jak właśnie Tłusty Czwartek. Mamy już za sobą cały wymagający rok, w którym wypracowaliśmy metody działania i radzenia sobie z nastrojami konsumenckimi, natomiast widzimy wyraźnie, że polski rynek, mimo że łatwo chłonie innowacje to nadal jest tradycyjny i cokolwiek się dzieje, to na świątecznym stole muszą zagościć tradycyjne wypieki. Tak samo jest w „pączkowy” czwartek i nie spodziewamy się znaczących różnic i w tym roku – mówi Łukasz Wójcik, prezes Cukierni Wójcik z Karpina.

- Tłusty Czwartek, jak co roku, jest dla nas wspaniałym świętem. Cukiernie A. Blikle to tradycja pączka sięgająca 150 lat. Nasze pączki przygotowywane są metodą rzemieślniczą, dlatego rokrocznie ten dzień jest dla nas wyzwaniem. Wszyscy pracownicy czekają na Tłusty Czwartek, a sama produkcja działa wówczas na 200 procent. Cieszy nas to szczególnie w sytuacji, gdy prawie od roku nie możemy normalnie funkcjonować ze względu na znaczące ograniczenia w działalności – mówi z kolei Monika Kulczyńska, dyrektor generalna sieci Cukierni A.Blikle.

Pączkożercy nie zawiodą

Tłusty Czwartek w kalendarzu chrześcijańskim to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Tłusty Czwartek rozpoczyna też ostatni tydzień karnawału, który kończy wtorek tzw. Ostatki. Ponieważ data Tłustego Czwartku zależy od daty Wielkanocy to dzień ten jest świętem ruchomym i może wypaść między 29 stycznia, a 4 marca.

Tradycja nakazuje zjeść przynajmniej jednego pączka w Tłusty Czwartek. To około 300 kalorii, jednak w Tłusty Czwartek kalorie się nie liczą. Zgodnie z tradycją, pączek w Tłusty Czwartek ma zapewnić szczęście i pomyślność w życiu na cały rok, dlatego pączki tego dnia jedzą niemal wszyscy Polacy, a przed cukierniami ustawiają się długie kolejki. Nie inaczej będzie w tym roku, choć forma zakupów może być różna.

- Kolejki pozostaną, natomiast patrząc na wysokie standardy Polaków z całą pewnością zachowany zostanie odpowiedni dystans, w czym pomagają też galerie, z którymi współpracujemy - mówi dyrektor generalna sieci Cukierni A.Blikle.