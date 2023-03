Mazurek to jedno z najpopularniejszych (obok babek, serników i makowców) wielkanocnych ciast w Polsce. Jak go zrobić i czym udekorować? Oto prosty przepis na pyszne wielkanocne ciasto.

To król wielkanocnych wypieków. Jak zrobić tradycyjnego mazurka? | fot. Shutterstock

Mazurki to jedne z najpopularniejszych wielkanocnych ciast.

Mazurki to ciasta dla kreatywnych. Mnogość dekoracji i kształtów może przyprawiać o zawroty głowy.

Wykonanie mazurka nie jest trudne. Najważniejsze są odpowiednie proporcje składników do ciasta i wybór odpowiednich dodatków.

To, jakich składników użyjemy, warunkować będzie sposób przechowywania mazurka.

Nie ma świąt wielkanocnych bez wypieków. Obok babek, serników i makowców na świątecznych stołach królują mazurki. Te niskie (do ok. 4 cm wysokości) wypieki sporządza się z każdego rodzaju ciast i często składa się je z dwóch warstw różnego rodzaju, np. płatów kruchych, orzechowych, biszkoptowo - tłuszczowych. Dawniej w kuchni polskiej gościły też inne rodzaje, np. mazurki z ciasta makaronikowego i marcepanowego.

Wielkanocne mazurki są dekorowane fantazyjnymi wzorami. | fot. Shutterstock

Jaki może być mazurek wielkanocny? Czym można przełożyć i posmarować mazurka?

Mazurki się nadziewa i pokrywa, a przepisy zachęcają do kreatywności (można je śmiało nazwać kolorowankami dla dorosłych). Warstwy ciasta przekłada się masami o przeróżnych smakach, np. kajmakową, orzechową, migdałową i glazuruje konfiturą i marmoladą, a wierzch najczęściej ozdabia polewą, lukrem, orzechami i bakaliami lub galaretką z owocami. W związku z tym mazurki to często najsłodsze z wielkanocnych ciast.

Jak dekoruje się mazurki wielkanocne?

Najczęściej mazurki wytwarza się w formie prostokątów, ale zdarzają się także owalne, okrągłe czy w kształcie rombów. Przy przygotowaniu mazurków często spotyka się finezyjne wzory dekoracji na cieście, a do tych najpopularniejszych należą gałązki wierzby, kwiaty, jajka, króliczki, generalnie - wszelkie symbole związane z Wielkanocą. Najczęściej do wykonania dekoracji używa się suszonych owoców i orzechów.

Na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii „Wyroby piekarnicze i cukiernicze” znalazł się "mazurek orzechowy" z województwa kujawsko-pomorskiego. Tworzy się go z kruchego ciasta w formie prostokąta i pokrywa warstwą kremu z włoskich orzechów oraz bakaliami.

Mazurki najczęściej mają formę prostokąta, ale zdarzają się też np. owale. | fot. Shutterstock

W czym piec mazurka?

Najlepszą opcją na upieczenie mazurka jest forma do tarty, ale równie pyszne wyjdą z prostokątnych i kwadratowych tortownic. Można jednak użyć również form do pieczenia chleba, form do ciasta, a nawet jednorazowych aluminiowych form.

Przepis na łatwy mazurek wielkanocny

Czas przygotowania: 30 minut

Czas chłodzenia: 30 minut

Czas pieczenia: 25 minut

Całkowity czas: 1 godzina 25 minut

Składniki na oryginalny mazurek wielkanocny

ciasto:

300 g mąki

150 g masła, schłodzonego

80 g cukru

1 duże jajko

2 łyżki mleka

nadzienie:

150 g dżemu wiśniowego lub marmolady

250 g czekolady

80 g gęstej śmietany

2 łyżki masła

1 łyżka miodu

do dekoracji najlepiej nadadzą się:

migdały, całe, pokrojone lub posiekane

orzeszki piniowe

daktyle

wiśnie kandyzowane

suszone morele

rodzynki

Przepis na tradycyjny mazurek wielkanocny - wykonanie krok po kroku

Krok 1. Piekarnik należy rozgrzać do 180° C. W tym czasie za pomocą miksera należy zmieszać masło z mąką do uzyskania mieszaniny w formie grubego piasku. Dla spójności ciasta dodać jajko i 2 łyżki mleka, w razie potrzeby zwiększając jego ilość.

Krok 2. Ciasto należy rozwałkować na posypanej mąką powierzchni do grubości 5-6 mm i ostrożnie przenieść do formy, przycinając do formy, tak aby wokół krawędzi było nieco podniesione. Następnie należy je schłodzić (minimum 30 minut).

Krok 3. Przed upieczeniem należy wykonać dziurki widelcem, a samo ciasto piec ok. 25 minut do nabrania złotego koloru.

Krok 4. Dżem lub marmoladę najlepiej jest podgrzać, wtedy ich rozprowadzenie na cieście będzie łatwiejsze. Nakładamy niewielką ilość, ok. 3 mm na powierzchni ciasta.

Krok 5. Podgrzewamy śmietanę i dodajemy do niej drobno posiekaną czekoladę, masło i miód ro rozpuszczenia. Wylewamy mieszankę na warstwę dżemu.

Krok 6. Dekorujemy mazurka wg własnego wzoru owocami i orzechami.

Ile dni wcześniej upiec mazurek? Czy spód do mazurka można upiec wcześniej?

Tak, ciasto na mazurka można mrozić owinięte folią i przygotować całość dopiero po wyciągnięciu ciasta z zamrażarki. Ciasto można przygotować do ok. 5 dni wcześniej i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Czy mazurek musi być w lodówce?

Przechowywanie mazurka w dużym stopniu będzie zależało od składników, jakie zastosujemy. Wykończony marmoladą lub konfitura, lukrem i kajmakiem nie wymaga przechowywania w lodówce. Te z wykorzystaniem kremów i mas najlepiej jest chłodzić w lodówce.

Z jakiej mąki robimy mazurki?

Najlepsza do wypieku mazurka będzie mąka pszenna typu 450.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl