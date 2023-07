Handlowcy i producenci czekolady mierzą się z ograniczonymi dostawami kakao. To mocno wpływa na wzrost cen. Na giełdzie w Nowym Jorku osiągnęły najwyższy poziom od 12 lat.

Ceny kakao w Nowym Jorku osiągnęły najwyższy poziom od 12 lat; fot. shutterstock.com / Narong Khueankaew

Kakao jest obecnie jednym z najgorętszych towarów rolnych, głównie ze względu na niezwykły spadek produkcji w zachodniej części Afryki, regionie, który dostarcza większość surowca dla producentów czekolady na całym świecie, oraz perspektywę możliwej niekorzystnej pogody w przyszłości.

Produkcja kakaowca jest silnie skoncentrowana w Afryce Zachodniej, gdzie 4 kraje odpowiadają za około 70% globalnych zbiorów.

Ceny surowca kakaowego do produkcji czekolady wzrosły w trzecim tygodniu lipca do najwyższego poziomu od ponad 12 lat na giełdzie w Nowym Jorku, zaledwie kilka tygodni po tym, jak jego ceny wzrosły do ​​najwyższego poziomu od 46 lat w Londynie.

Rekordowo wysokie ceny kakao

Ceny wzorcowego kontraktu na kakao na giełdzie Intercontinental Exchange w Nowym Jorku wzrosły do ​​3429 USD za tonę na początku sesji giełdowej 18 lipca, najwyżej od połowy marca 2011 r., zamykając się później na poziomie 3407 USD, czyli o 1,4%.

Sytuacja dotyczy takich dużych eksporterów jak Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, a także Nigeria i Kamerun.

Jak pisaliśmy niedawno, Wybrzeże Kości Słoniowej wstrzymało sprzedaż kontraktów na eksport kakao na sezon 2023-2024 po tym, jak w ostatnich tygodniach ulewne deszcze zniszczyły i zalały farmy - podał Reuters.

Rośnie popyt na ziarno kakaowca

Ważnym wyzwaniem w obszarze dostaw surowca do produkcji słodyczy jest utrzymanie stabilności dostaw kakao na rynek światowy. Produkcja kakaowca jest silnie skoncentrowana w Afryce Zachodniej, gdzie 4 kraje odpowiadają za około 70% globalnych zbiorów. W rezultacie wahania produkcji na tym relatywnie niewielkim obszarze mają istotny wpływ na całą globalną podaż. Mogą być one związane z anomaliami pogodowymi (odbudowa podaży jest rozciągnięta w czasie), ale też mieć swoje źródła w czynnikach ekonomicznych i politycznych (np. występowania konfliktów wewnętrznych, czasami o charakterze wojny domowej) - tłumaczą eksperci Banku Pekao SA w raporcie pt. "Produkcja i dystrybucja słodyczy. Słodko-gorzkie perspektywy branży".

Jak dodają, równolegle do wahań w produkcji stabilnie rośnie popyt na ziarno. W ciągu ostatnich 6 lat globalne zużycie (przemiał) ziarna wzrosło o 9% (odbiorcami są głównie Europa oraz obie Ameryki). Efektem jest coraz bardziej napięty światowy bilans.

Rynek kakao - prognozy

Według prognoz, na które powołują się analitycy Banku Pekao SA, w

sezonie 2022/23 zapasy końcowe kakao będą niższe o 4% niż w sezonie 2017/18, a ich udział w zużyciu zmniejszy się o 4,7 pp.

- Ważną kwestią są instrumenty fiskalne, które mają stabilizować produkcję u głównych producentów oraz wzmacniać marże rolników. Takie rozwiązania wprowadziły w latach 2018-19 Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej. Były to: minimalna cena sprzedaży ziarna oraz dopłaty na rzecz rolników, doliczane do ceny produktu - napisano w raporcie.

