Torciki i batony chałwowe w zestawach prezentowych

Konsumenci chętnie sięgają po smaki, które przypominają im czasy dzieciństwa. Wśród produktów, do których klienci czują przywiązanie znajdują się torciki i batony chałwowe (np. Unitop), które mogą stanowić element spersonalizowanego słodkiego upominku.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 29-11-2021, 13:31

Chałwa na święta; fot. mat.pras.

Wśród najchętniej wybieranych dodatków do prezentów są słodycze. Wyroby cukiernicze od lat są stałym elementem świątecznych paczek – zarówno tych komponowanych prywatnie, jak i takich przygotowanych przez pracodawcę. Od lat popularnością cieszą się także kosze prezentowe, w których nie może zabraknąć „czegoś słodkiego”, a którymi obdarowywani się m.in. kontrahenci czy klienci. Polscy konsumenci wciąż pozostają wierni tradycyjnym słodkim smakom, ale w nowoczesnym wydaniu.

Stabilny rynek słodkich przekąsek

Rynek słodkich przekąsek jest jednym z najbardziej ugruntowanych w branży spożywczej. Wszystko to za sprawą wyjątkowego przywiązania Polaków do tradycyjnych smaków. Konsumenci chętnie sięgają po smaki, które przypominają im czasy dzieciństwa. Wśród produktów, do których klienci czują przywiązanie znajdują się torciki i batony chałwowe (np. Unitop), które mogą stanowić element spersonalizowanego słodkiego upominku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zdrowe żywienie a słodycze

Wśród klientów można zaobserwować stale rosnącą świadomość dotyczącą zdrowego żywienia. Konsumenci czytają etykiety produktów, zwracają uwagę na składy i w bardziej świadomy sposób wkładają przekąski do sklepowego koszyka. Dlatego też dużą popularnością cieszą się słodkie przekąski na bazie naturalnych składników, takich jak sezam czy bakalie. Zarówno chałwa, jak i zdrowsze słodkie przekąski z linii Amki Snacks firmy Unitop nie zawierają oleju palmowego, a ponadto są bezglutenowe, co jest dodatkową korzyścią dla klientów. Jest to również dobre rozwiązanie dla najmłodszych – sezam oprócz słodkiego smaku, ma również wiele właściwości zdrowotnych.

Świąteczne motywy na opakowaniach

Powiedzenie „jemy też oczami” cały czas jest dewizą polskich konsumentów, którzy kompletując świąteczne paczki bardzo dużą wagę przywiązują do opakowań. Zdecydowanie częstszym wyborem są słodycze w specjalnych świątecznych pudełkach. Niepowtarzalne bożonarodzeniowe wzory potrafią przyciągnąć wzrok i sprawić, że prezent nabiera jeszcze bardziej wyjątkowego charakteru. Taką propozycję przygotował Unitop, tworząc torcik chałwowy w oryginalnej szacie świątecznej – dostępny jest w trzech smakach: chałwa fantazyjna, z bakaliami i z dodatkiem pistacji (gramatury: 350g i 400 g)

Polscy konsumenci uwielbiają przedświąteczny czas i w coraz bardziej świadomy sposób wybierają do paczek słodkie upominki. Warto pamiętać jak ważna dla klientów jest jakość produktów, ale i ich przywiązanie do tradycyjnych smaków.