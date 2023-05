Tornellon Investments ogłosił wezwanie na 10.007.886 akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów, stanowiących 33,01 proc. głosów na WZ, po 3,09 zł za jedną akcję - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie mBanku.

Tornellon Investments zapowiadał wcześniej ogłoszenie tego wezwania.



Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi 25 maja, a zakończenie wyznaczono na 23 czerwca 2023 roku.



Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 28 czerwca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 3 lipca 2023 roku.



Obecnie wzywający posiada, wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia 20.312.293 akcji ZPC Otmuchów stanowiące 66,99 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ.



Tornellon Investments zamierza uzyskać do 100 proc. akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.



Na zamknięciu piątkowej sesji akcje spółki wyceniane były na 3,4 zł

