Transport zboża z Ukrainy. Trudne "wąskie gardła"

Autor: AW

Data: 28-06-2022, 19:55

Polski rząd zapowiedział, że zamierza zwiększać swój udział w transporcie zboża z Ukrainy. Branża zbożowa gotowa jest pomóc. Wymaga to jednak inwestycji i czasu. Problemem są zwłaszcza "wąskie gardła".

Transport zboża z Ukrainy. "Wąskie gardła"; fot. shutterstock

Jak usprawnić eksport zboża z Ukrainy?

Eksport zboża z Ukrainy jest spowolniony przez konieczność jego przeładunku (do pociągów o szerszym rozstawie torów i później na statki). Tworzą się tu tzw. “wąskie gardła”. Jak poinformował minister rolnictwa Henryk Kowalczyk: “Przy obecnych możliwościach maksymalna ilość zboża, jaka może być przeładowywana w Polsce to ok. 1,5 mln ton, podczas gdy potrzeby Ukrainy wynoszą miesięcznie około 5 mln ton”.

– Aby zmniejszyć ten problem potrzebna byłaby rozbudowa punktów przeładunkowych oraz obiektów do magazynowania. Jednak takie inwestycje wymagałyby kilku miesięcy. To zatem nie rozwiąże problemu transportu zboża z tegorocznych zbiorów. Dlatego tak ważne byłoby porozumienie dotyczące eksportu przez Morze Czarne – mówi Joanna Jaworska, Research Analyst 4CF.