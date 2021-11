Tworzymy razem zdrową i smaczną rzeczywistość dla nas i dla przyszłych pokoleń

Organizacyjna misja bakaliowego eksperta jakim jest HELIO to nie tylko pusty slogan lecz fakty, które warto poznać. HELIO to polski producent bakalii, który już od 30 lat dostarcza Polakom najwyższej jakości bakalie i masy do ciast, a także popcorny do mikrofalówki oraz polewy i dekoracje.

19-11-2021

Jednym z priorytetów firmy jest społeczna odpowiedzialność i propagowanie m.in. zasad zdrowego żywienia, dlatego HELIO systematycznie wzbogaca swoje portfolio o zdrowe przekąski, jak np. owoce suszone So Soft! z linii bez konserwantów HELIO Natura, intensywnie wspieranej kampanią edukacyjną. Według bakaliowego eksperta HELIO najlepszą receptą, by żyć dziś lepiej = zdrowiej, zwłaszcza w obliczu trwającej pandemii COVID-19, jest odpowiednia dieta, pełna cennych witamin, mikro i makroelementów, które znajdziemy w bakaliach HELIO Natura. Co więcej HELIO wspiera pro bono inicjatywy promujące zdrowy styl życia znacznie szerzej niż wyłącznie zdrowa dieta. Jak podkreślają dietetycy współpracujący z marką HELIO, niezwykle ważna dla naszego zdrowia jest także codzienna aktywność fizyczna oraz regularna profilaktyka. Dlatego firma HELIO bardzo chętnie angażuje się w różnorodne kampanie społeczne, sponsorując m.in. tegoroczne sportowe półkolonie dla najmłodszych, by zadbać o zdrową kondycję dzieci po długim okresie izolacji społecznej i nauki zdalnej. Z kolei w ramach kampanii „Piękna bo zdrowa”, HELIO jako partner tej szczególnej akcji- zachęcał Polki do wykonywania profilaktycznych badań.

Firma HELIO systematycznie angażuje się nie tylko w kampanie społeczne, ale też w akcje charytatywne. Od kilku już lat, zdrowa marka bakalii HELIO regularnie wspiera podopiecznych placówek opiekuńczo- wychowawczych jako partner cyklicznych imprez sportowych, organizowanych przez Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”. HELIO pomaga w ten sposób spełniać sportowe marzenia, kibicując i zagrzewając młodych piłkarzy podczas rozgrywanych turniejów Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej… a także przygotowując dla dzielnych zawodników bakaliowe niespodzianki. Ponadto, HELIO zawsze bardzo chętnie wspiera także różne świąteczne akcje charytatywne organizowane dla dzieci z domów dziecka, jak np. „Gwiazdka pełna magii”, podczas której HELIO jako partner warsztatów kulinarnych, wspólnie z młodymi kucharzami z programu Master Chef Junior, przygotowywał świąteczne potrawy z produktami HELIO oraz wspomagał Świętego Mikołaja w obdarowywaniu dzieci pysznymi prezentami ;-).

Polski potentat bakalii i mas do ciast z HELIO od lat z wielkim zaangażowaniem dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej realizować idee społecznej odpowiedzialności biznesu… także w obliczu trwającej pandemii COVID-19. W ramach ogólnopolskiej akcji pomagania Medykom, którzy znaleźli się na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, firma HELIO przyłączyła się do spontanicznej inicjatywy społecznej i przekazała bakalie przekąskowe dla personelu medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego UM oraz Szpitala dziecięcego w Łodzi. W ten sposób, marka HELIO mogła, choć w niewielkim stopniu, dodać otuchy lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, którzy z narażeniem życia niosą pomoc potrzebującym.

Jako bakaliowy ekspert zaangażowany społecznie, firma HELIO nie tylko propaguje na co dzień zasady zdrowego żywienia oraz wspiera różne akcje promocyjno- edukacyjne, ale też… dba o środowisko naturalne. Od 2018 roku, firma prowadzi własną plantację doświadczalną orzecha włoskiego w różnych odmianach, by przyczynić się do zwiększenia wydajności jego upraw. Ponadto, nowoczesny zakład produkcyjno- magazynowy HELIO korzysta na co dzień z odnawialnych źródeł energii, m.in. pochodzącej z własnej farmy fotowoltaicznej. Z kolei, dzięki konsekwentnie realizowanej proekologicznej polityce i eliminowaniu oleju palmowego ze swoich produktów, polski producent mas do ciast i popcornów HELIO dołączył do akcji „Nie jem palmowego – chronię orangutany”, by podnosić naszą świadomość w zakresie zagrożenia, jakie niesie za sobą produkcja oleju palmowego m.in. dla lasów deszczowych. W ten sposób, wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, firma HELIO zachęca dziś nas - konsumentów do wspólnego dbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo naszego ekosystemu dla przyszłych pokoleń, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w obliczu narastającego kryzysu ekologicznego na świecie.