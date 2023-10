Udział Ukrainy w imporcie miodu do UE w 2022 roku wyniósł 24%, co pozwoliło jej zająć drugie miejsce wśród krajów eksportujących - podała na Facebooku firma Beehive, powołując się na dane Eurostatu oraz Europejskiej Federacji Pakowaczy i Dystrybutorów Miodu (FEEDM).

Ukraina zajęła drugie miejsce wśród dostawców miodu w UE według wyników za 2022 rok; fot. unsplash.com / pmv chamara

Eksport ukraińskiego miodu do UE

Jak donosi "Interfax Ukraina" poza Ukrainą, na liście wiodących krajów pod względem dostaw miodu do UE znalazły się Chiny (36%), Argentyna (10%), Meksyk (7%), Turcja (4%), Kuba i Wietnam (po 3%).

Według wstępnych prognoz Beehive, łączna ilość miodu wyeksportowanego z Ukrainy w 2023 roku będzie o 5-10% większa niż w 2022 roku.

"Można zauważyć, że Ukraina utrzymuje swoją pozycję na unijnym rynku i ma wszelkie szanse na zwiększenie eksportu, odbierając udziały w rynku innym liczącym się graczom" - podsumowała spółka.

Ukraiński producent miodu Beehive - co to za firma?

W 2013 roku zarejestrowano obiekty produkcyjne spółki Beehive o powierzchni 5000 m2, które znajdują się w obwodzie czerkaskim. Dzienna produkcja wyrobów gotowych wynosi 40 ton. Zdolność produkcyjna firmy jest dostosowana do produkcji ponad 10 000 ton miodu rocznie. Funkcjonują dwie linie produkcyjne: rozlew do beczek oraz pakowanie do pojemników szklanych o różnej pojemności dla detalu. Produkcja miodu spełnia międzynarodowe standardy Organic Standard, FDA, IFS Food, FSSC 22000, Halal.

Beehive należy do holdingu inwestycyjnego EFI Group, który powstał w 2007 roku i realizuje projekty biznesowe na Ukrainie. Działa w różnych sektorach gospodarki: rolnictwie, przemyśle celulozowym, budownictwie, gazownictwie, energetyce, przemyśle kreatywnym, inżynierii i przemyśle węglowym.

