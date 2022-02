Tymbark poszerza ofertę musów

Tymbark poszerza ofertę musów. Do propozycji marki dołączyły nowe smaki – połączenia owoców ze zbożami oraz z jogurtem znajdziemy w nowej linii Przekąska na 2 śniadanie.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 10-02-2022, 17:07

Nowe smaki musów Tymbark / fot. materiały prasowe

Przekąska na 2 śniadanie Tymbarku to linia produktowa, która skupia musy owocowe z dodatkami – produkty z prostymi składami, dostępne w pięciu ciekawych wariantach:

Jogurt&Zboża + Owoce Leśne

Jogurt&Zboża + Owoce Sadu

Płatki Owsiane + Owoce Południa

Ryż + Owoce Tropikalne

Kasza Jaglana + Jabłko, Cynamon

Do dostępnych już wcześniej w ofercie musów ze zbożami – dołączyły dwie nowości z jogurtem. To produkty w wygodnych opakowaniach, bez konserwantów i bez dodatku cukru

Sugerowana cena na półce: Kanał Nowoczesny: 2,39 zł, Kanał Tradycyjny: 2,49 zł

Typ i wielkość opakowania jednostkowego: saszetka 100 g. Typ i wielkość opakowania zbiorczego: karton, 12 x 100 g

Tymbark ponownie poszerzył swoją ofertę musów owocowych

Na sklepowych półkach pojawiły się również nowe musy egzotyczne. W linii dostępne są trzy warianty:

EXOTIC BOOST, czyli połączenie kalamansi, jabłka, pomarańczy i banan,

ENERGY VIBES – o smaku kaktusa z jabłkiem, limonką,

JUNGLE SHOT łączący kaki, jabłko, gruszkę i banana.

To produkty bez konserwantów i dodanego cukru, za to z dodatkiem guarany, witaminy C i kwasu pantotenowego. Wszystkie musy egzotyczne dostępne są w opakowaniach o pojemności 200 g.

Cena sugerowana na półce: Kanał Nowoczesny: 3,69 zł, Kanał Tradycyjny: 3,79 zł

Typ i wielkość opakowania jednostkowego: saszetka 200 g. Typ i wielkość opakowania zbiorczego: karton 10 x 200 g