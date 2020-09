Tymbark przygotował nową kampanię musów owocowych

Lubella do płatków śniadaniowych dołącza fluozawieszkę

Musy Tymbarku to porcja owoców dla wszystkich, którzy żyją w biegu, ale wiedzą, jak ważne jest to, by sięgać po wartościowe przekąski. Dlatego w ofercie marki znalazły się musy 100% owoców, owoce i zboża oraz nowe musy owocowo-warzywne.

W najnowszej kampanii Tymbark pokazuje różnorodne, codzienne sytuacje, w których warto sięgać po musy, m.in. przerwę w biurze, podróż, czy aktywność fizyczną. Promocji musów towarzyszy wdrożenie nowości, jaką jest linia musów z warzywami. w skład której wchodzą 3 smaki: Pierwsza propozycja to burak z truskawką i jabłkiem. Druga łączy marchew i dynię z mango, ananasem, jabłkiem i bananem. A trzecia to biała marchew i pasternak połączone z jabłkiem, gruszką i bananem.

Komunikacja marki pojawia się wszędzie między nami! Szeroka kampania łączy szereg wykorzystywanych narzędzi i kanałów: telewizję, platformy VOD, YouTube, kreacje na przystankach autobusowych i w bankomatach, materiały POS w sklepach, a także działania digitalowe i komunikację w social mediach.