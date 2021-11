Uciekając przed rojem pszczół wskoczył do jeziora z piraniami

30-letni mężczyzna, uciekając przed rojem pszczół, wskoczył do jeziora, w którym zaatakowała go ławica piranii. Do tragedii doszło w stanie Minas Gerais na zachodzie Brazylii - podało w środę BBC.

Uciekając przed rojem pszczół wskoczył do jeziora z piraniami /fot. Unspash

Rój zaatakował trzech mężczyzn łowiących nad jeziorem ryby. W obawie przed pogryzieniem wskoczyli do jeziora, z którego dwóch z nich po chwili wyszło, trzeci natomiast zaczął tonąć. Wezwani na pomoc ratownicy znaleźli ciało mężczyzny cztery metry od brzegu jeziora.

Odgryziona prawa część twarzy mężczyzny i inne części jego ciała świadczyły o ataku żyjących w jeziorze piranii. Badanie ma potwierdzić, czy bezpośrednią przyczyną śmierci były rany zadane przez ryby, czy utonięcie.

Piranie są rybami słodkowodnymi, zamieszkującymi przede wszystkim hemisferę południową. Do jednego z najpoważniejszych ataków z ich udziałem doszło w 2013 roku w Argentynie, kiedy ogromna ławica ryb zaatakowała kąpiących się w rzece Parana ludzi i poważnie raniła 70 z nich.