Uczniowie z pięciu województw stworzą miododajne łąki

W ramach projektu "Oblatani w pomaganiu" spółki Anwil z Grupy Orlen uczniowie szkół podstawowych z pięciu województw stworzą miododajne łąki. Zgłoszenia placówek oświatowych przyjmowane będą do 11 maja br. Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrody o wartości 10 tys. zł.

Autor: PAP

Data: 26-04-2022, 16:31

Uczniowie z pięciu województw stworzą miododajne łąki /fot. Shutterstock

Informując we wtorek o projekcie, Anwil wyjaśnił, że konkurs "Oblatani w pomaganiu" polega na zasianiu przyszkolnej łąki dla pszczół o powierzchni co najmniej 30 metrów kw. i udokumentowaniu trzech etapów prac związanych z jej założeniem.

Konkurs Anwilu

Do udziału w konkursie spółka zaprasza placówki oświatowe na poziomie podstawowym z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które działają na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą do 11 maja, a dokumentację z wykonania zadania szkoły powinny przesłać do 12 września br.

Znaczenie bioróżnorodności

Jak podkreśliła Elżbieta Jabłońska, zastępca dyrektora obszaru komunikacji, marketingu i sponsoringu w Anwilu, spółka ta, "przykłada dużą wagę do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, bioróżnorodności oraz poszanowania życia owadów, ptaków i zwierząt". "Polska cechuje się dużym bogactwem biologicznym. Ponad 32 proc. ogólnej powierzchni kraju zajmują obszary cenne przyrodniczo, które wymagają ochrony" - przypomniała Jabłońska. Zaznaczyła, że projekt "Oblatani w pomaganiu" jest częścią proekologicznych działań Anwilu.

Spółka poinformowała, że aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić zgłoszenie poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej oblataniwpomaganiu.pl; szkoła otrzyma pakiet startowy do stworzenia łąki, m.in. nasiona wraz z instrukcją postępowania. W ocenie prac brane będą pod uwagę kolejne etapy wyznaczonego zadania: prace przygotowawcze, wysiew oraz efekty końcowe przedstawione w formie relacji fotograficznej lub wideo, a także kreatywność, oryginalność i pomysłowość.

Nagrody wysokości 10 tys. zł

Jak przekazał Anwil, na trzy najlepsze zespoły projektu "Oblatani w pomaganiu" czekają nagrody o łącznej wartości 10 tys. zł; uczniowie, którzy z nauczycielami zaprezentują w ramach konkursu swoją przyszkolną łąkę otrzymają upominki, m.in. książeczki edukacyjne o ekologii.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern posiada 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe - saletrę amonową i saletrzak oraz wytwarza tworzywa sztuczne, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.