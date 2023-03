Policjanci z Żyrardowa zatrzymali 37-latka, który jednego dnia ukradł 300 czekolad. Grozi mu do pięciu lat więzienia - poinformowali w poniedziałek żyrardowscy policjanci.

fot. PAP/Andrzej Lange

Jednego dnia ukradł 300 czekolad ze sklepu w Żyrardowie

37-letni mieszkaniec Żyrardowa okazał się wielkim fanem słodkości. Jak ustalili policjanci jednego dnia, w tym samym sklepie kradł 10 razy. Jego łupem padło 300 czekolad o wartości prawie 2 tys. zł. Złodziej był bardzo wyrafinowany - wybierał tylko największe tabliczki i tylko jednej marki.

"Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży do której się przyznał. Czeka go rozprawa przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia" - przekazała oficer prasowa żyrardowskiej komendy st. sierż. Monika Michalczyk.

