Ukradli gofra, którego nie da się zjeść. Był wart aż trzy tysiące złotych

Autor: op. AT

Data: 17-08-2022, 16:00

Do nietypowej kradzieży doszło w sobotę w Okunince. Nieznani sprawcy ukradli wielkiego dekoracyjnego gofra sprzed jednego z lokali gastronomicznych. Straty wyceniono na 3 tysiące złotych.

W Okunince nieznani sprawcy ukradli wielkiego dekoracyjnego gofra sprzed jednego z lokali gastronomicznych. fot. KPP Lublin

Kto ukradł dekoracyjnego gofra?

Do nietypowej kradzieży doszło w sobotę w Okunince. Nieznani sprawcy ukradli wielkiego dekoracyjnego gofra sprzed jednego z lokali gastronomicznych. Straty wyceniono na 3 tysiące złotych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jeszcze tego samego dnia „gofra” odzyskali i sprawców zatrzymali stróże prawa z Oddziałów Prewencji Policji w Lublinie. Zniszczona dekoracja ukryta była za domkiem letniskowym wynajętym przez dwóch 24-latków z województwa mazowieckiego. Jak się tłumaczyli, niewiele pamiętają z tej kradzieży, bo byli pod wpływem wypitych mocnych trunków.

Jak doszło do kradzieży ogromnego gofra?

W sobotę przed godziną 19 z terenu lokalu gastronomicznego w Okunince nieznani sprawcy ukradli element dekoracyjny w postaci ogromnego gofra. O kradzieży powiadomiono włodawskich policjantów. Straty wyceniono na 3 tysiące złotych. Jak ustalili funkcjonariusze, którzy zajęli się ta nietypową kradzieżą, moment zdarzenia uchwyciły kamery monitoringu i nagrały sylwetki sprawców.

- Policjanci Oddziałów Prewencji Policji w Lublinie, którzy pełnią służbę na terenie Okuninki na podstawie nagrań z monitoringu wytypowali i zatrzymali sprawców tego czynu i odzyskali skradzionego gofra. Dekoracja była schowana za wynajmowanym przez nich domkiem letniskowym. Niestety, znikła z niego bita śmietana i owoce, a pojawiły się na nim dziury - mówi podinspektor Bożena Szymańska z lubelskiej policji.

Sprawcy kradzieży gofra w rękach policji

Zatrzymani sprawcy to dwaj 24-letni mieszkańcy województwa mazowieckiego. Jak ustalili policjanci, w niespełna godzinę przed kradzieżą, wraz z kolegami przyjechali do Okuninki. Twierdzą, że z powodu ilości spożytego alkoholu nic nie pamiętają z poprzedniego wieczoru, zaś zniszczenia gofra zapewne powstały, gdy go upuścili niosąc do domku.

Na poczet grożących im kar zabezpieczono 2 tysiące złotych. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.