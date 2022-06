Ukraiński producent słodyczy szuka dystrybucji w Polsce

Korzhik Projekt to ukraiński producent wegańskich słodyczy. O tym, jak firma rozwijała swój biznes przed rosyjską agresją i jak dzisiaj wygląda jej działalność opowiada nam Dmitro Khomenko, współzałożyciel.

Korzhik Projekt wytwarza wegańskie słodycze w ekologicznych opakowaniach. fot. Korzhik Project

Czym zajmuje się firma Korzhik Projekt?

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Czym jest Korzhik project? Kiedy powstała firma i skąd wziął się pomysł na produkcję wegańskich słodyczy?

Dmitro Khomenko, współzałożyciel firmy Korzhik Projekt: Firma «Korzhik-projekt» została założona w 2015 roku w Kijowie. Jej założycielami było młode małżeństwo, które swoją pasję do zdrowego stylu życia przekuło w biznes. Wegetarianizm był obecny w ich życiu przez wiele lat, mieli nawet doświadczenie 1,5 roku surowej diety. Znając potrzeby wegetarian na Ukrainie, najpierw powstał sklep internetowy sprzedający rzadko spotykane wówczas nasiona konopi, czarną sól himalajską, syrop chleba świętojańskiego, jarmuż morski, agar-agar i inne. Wśród towarów znajdowały się również surowe słodycze. Były bardzo poszukiwane i postanowiono rozpocząć ich własną produkcję. Potem zaczęli je sprzedawać w innych sklepach ze zdrową żywnością. A kiedy w kraju pojawiła się moda na kawiarnie, większość klientów zaczęła tam kupować zdrowe słodycze. Właściciele firmy przynieśli pierwszego Korzhika do kiosku z kawą w pobliżu ich domu na testy. Kilka lat później ponad 500 kawiarni w całym kraju kupowało ich słodycze.

Jak wygląda rynek wegańskich słodyczy w Ukrainie?

Jak duży jest popyt na takie produkty w Ukrainie?

Możemy śmiało powiedzieć, że firma projektu Korzhik udowodniła zwykłym ukraińskim konsumentom, że słodycze mogą być przydatne i nie szkodzić sylwetce. Dima i Katya, właściciele firmy, za pomocą swojej produkcji promowali także szereg innych wartości. Na przykład wszystkie opakowania ich produktów są przyjazne dla środowiska, ponieważ wykonane są z tektury, papieru i biodegradowalnej folii «Nativia BioBased Film». Firma kupuje również większość surowców od małych lokalnych gospodarstw rolnych, wspierając tym samym naturalne rolnictwo.

Jakie słodycze produkuje Korzhik Projekt?

Z jakich produktów składa się portfolio firmy? Jakie to są konkretnie produkty, jak dużo ich jest?

Głównymi produktami firmy są słodycze na bazie suszonych owoców, jagód, orzechów i nasion. Są podobne do modnych obecnie batonów, ale istnieją różnice w formie i treści. Nasze produkty nie zawierają żadnych słodzików ani tanich wypełniaczy, takich jak ryż czy płatki owsiane. Do produkcji używamy również najwyższej jakości surowców, a do produkcji stosujemy suszenie niskotemperaturowe. Cóż, ważną różnicą w stosunku do podobnych produktów jest też okrągły kształt. Specjalnie dobraliśmy kształt i nazwę tak, aby harmonijnie współgrały. Rzeczywiście, w języku ukraińskim słowo Korzhik (KORZHIK) oznacza małe, okrągłe i bardzo smaczne ciastko, które kochające babcie przygotowują dla swoich wnuków. To symbol rodzinnego ciepła, miłości i troski, który staramy się szerzyć na cały świat. Obecnie w produkcji mamy 9 różnych oryginalnych smaków, opracowanych osobiście przez właścicieli firmy. Również od niedawna zaczęliśmy eksperymentować z czekoladą i pod koniec 2021 roku uruchomiliśmy produkcję suszonych jagód i orzechów w czekoladzie. Nawiasem mówiąc, czekolada również nie zawiera cukru.

Jakie są możliwości produkcyjne firmy?

Pomimo rosnącego popytu, firma nadal pozostaje rzemieślnicza i rodzinna. Każdy produkt jest ręcznie wykonywany i pakowany. Miesięcznie produkujemy około 25-30 tysięcy sztuk, a nasz personel to tylko 7 osób.

Korzhik Projekt w dobie wojny w Ukrainie

Jak rosyjska agresja na Ukrainę wpłynęła na funkcjonowanie firmy? Czy

produkcja w państwa zakładzie dalej się odbywa?

W nocy 24 lutego wszystko zmieniło się w naszym życiu... Nadal nie wierzymy, że to, co dzieje się na Ukrainie, jest możliwe w XXI wieku. Skończyło się normalne życie i biznes. Oddaliśmy nasz samochód, który realizował dostawy, a 4 naszych pracowników udało się na nim ewakuować przed ostrzałem Kijowa. Produkcja zatrzymała się całkowicie na około 2 miesiące. Część naszych pracowników wyjechała do innych krajów. Byliśmy w kompletnej rozpaczy, ponieważ włożyliśmy całe serce w ten projekt i mieliśmy wielkie plany i cele na przyszłość.

Kiedy sytuacja na froncie dzięki ukraińskim wojskom nieco się poprawiła, ludzie zaczęli próbować wrócić do dawnego życia, pijąc kawę rano przed pracą. Stopniowo rozpoczęliśmy produkcję. Musiałem stawić czoła wielkim trudnościom. Ceny towarów rosły i rosną każdego dnia. Wielu dostawców zostało zamkniętych. W Kijowie nie można dostać benzyny. 80% naszych klientów przestało pracować. Część trafiła do strefy okupacyjnej, część wyemigrowała, część zbankrutowała, a niektóre sklepy po prostu wysadziły rosyjskie bomby. Nigdy w życiu nie widzieliśmy tak silnych wstrząsów. To jest sto razy bardziej destrukcyjne niż jakikolwiek kryzys gospodarczy. Teraz musimy bardzo ciężko pracować, aby odzyskać pozostałe 20% naszych klientów.

Korzhik Projekt myśli o eksporcie do Polski

Korzhik Projekt myśli o dystrybucji swoich produktów w Polsce. Jaki firma ma plan, co możecie zaoferować odbiorcom z naszego kraju?

O eksporcie naszych słodyczy pomyśleliśmy po tym, jak napisali do nas z Estonii. Ludzie, tak jak my, pasjonują się zdrowym odżywianiem i zobaczyli nasz produkt, gdy znany bloger opowiedział o nim na Instagramie. Powiedzieli, że bardzo chcieliby zobaczyć takie produkty w sprzedaży w ich mieście i byłoby to wsparcie dla ukraińskich producentów. Potem postanowiliśmy napisać do grup wegetariańskich na Facebooku. Większość z tych grup jest prowadzona w języku polskim. Bardzo się cieszymy, że nasi bliscy sąsiedzi masowo wspierają zdrowe i przyjazne dla środowiska życie. Rzeczywiście, w obecnych warunkach, kiedy wszystkie lotniska są wysadzane w powietrze, a wszystkie porty morskie są zablokowane, możemy wysyłać nasze produkty tylko do krajów sąsiednich.

Otrzymaliśmy wiele komentarzy i wsparcia dla naszych postów w języku polskim na Facebooku. Ludzie piszą, że chcieliby kupić takie produkty. Otrzymaliśmy wiele linków i kontaktów do sklepów ze zdrową żywnością, restauracji wegetariańskich i różnych organizacji, które mogą być zainteresowane współpracą z nami. Teraz do wszystkich wysyłamy listy z naszą ofertą handlową i mamy nadzieję znaleźć w Polsce przyjaciół, dealerów i rzetelnych partnerów. Widzimy w naszych produktach wielką wartość dla świata i dlatego odważnie idziemy do przodu, wiedząc, że nasze wartości podziela duża liczba osób w Europie.

Uważamy, że z pomocą takich osób będziemy w stanie dostosować nasz produkt do rynku europejskiego (certyfikaty, opakowania, asortyment itp.) i kontynuować istnienie naszej firmy z korzyścią dla wszystkich ludzi.

Dziękuję za rozmowę.

Firmy zainteresowane współpracą i produktami Korzhik Projekt proszone są o kontakt: e-mail: korzhik.project@gmail.com lub Whatsapp/Telegram/Wiber: +38050 312 07 36