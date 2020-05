Ule już wkrótce na dachach trzech budynków w Katowicach

"W Katowicach od trzech lat siejemy łąki, które są schronieniem dla małych zwierząt, a także owadów. Teraz idziemy o krok dalej i zakładamy ule na dachach Basenu Brynów, Basenu Szopienice i Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach. W każdym z uli zamieszka około 40 tysięcy pszczół" - poinformował w piątek prezydent Katowic Marcin Krupa.

Wytworzony przez nie miód, po przebadaniu, trafi do słoiczków, które będą miejskim gadżetem promocyjnym.

Miejskie pszczelarstwo w ostatnich latach staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Rozwija się ono również w Katowicach, gdzie pasieki działały w ostatnich latach m.in. na uniwersyteckim dachu, przy muzeum czy na szczycie wielopiętrowego biurowca.

Wbrew pozorom miasto to dla pszczół przyjazne środowisko. Jest w nim cieplej, sezon jest dłuższy, jest więcej różnorodnych kwiatów - nie ma monokultury, a roślinność jest pielęgnowana i podlewana. Ważne jest też to, że w mieście nie stosuje się pestycydów do ochrony roślin i nawozów sztucznych.

Montaż uli zaplanowano na wtorek 12 maja. Nim zebrany z miejskich uli miód zostanie rozlany do słoiczków, zostanie gruntownie przebadany.