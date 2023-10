Słodycze i przekąski

Unia szykuje nowe wyzwanie dla producentów czekolady. Te towary mają zniknąć z rynku

Komisja Europejska zmienia przepisy robiąc o krok bliżej do powstrzymania przypływu towarów wytworzonych w wyniku pracy przymusowej. To jednak może być kolejnym wyzwaniem dla producentów czekolady, którzy niedawno zgłaszali pytania i wątpliwości do rozporządzenia, które ma powstrzymać wylesianie. Firmy borykają się również z rekordowo wysokimi cenami kakao.