Unilever łączy siły z Uber Eats i dostarczy lody do domu

Lody dostępne są w formacie pint (kubki o pojemności 465ml) oraz w multipackach (zestawy po 6 sztuk na patyku). W ofercie znajdziemy różne popularne wersje smakowe, jak również wersje lodów dla wegan czy warianty fit o obniżonej kaloryczności. Po złożeniu zamówienia w aplikacji Uber Eats lody dostarczone będą w około 30 minut, a dostawca gwarantuje transport w specjalnych torbach termicznych, dzięki czemu lody dojadą do konsumentów zamrożone.

Zamawiających nie obowiązuje minimalna wartość zamówienia, a do ceny lodów doliczany jest koszt dostawy. Pojawiają się już atrakcyjne kody rabatowe, których wykorzystanie gwarantuje darmową dostawę.

Pierwsze miasta w których można skorzystać z oferty to Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań i Trójmiasto, a kolejne będą sukcesywnie dodawane tam, gdzie dostępna jest platforma Uber Eats.

Do tego typu sprzedaży swoich lodów Unilever od lat stosuje na całym świecie koncepcję tzw. „dark kitchen”. Produkty zamawiane w aplikacji przez konsumentów dostarczane są z małych zamrażarek w lokalnych punktach sprzedaży, z długimi godzinami otwarcia, co pozwala konsumentom zamawiać ulubione lody, także po godzinach otwarcia standardowych sklepów. Odpowiednio zmapowane punkty odbioru lodów pozwalają na optymalnie krótki czas dostawy do zamawiającego, tak by lody dojechały w pełni zmrożone.

Globalnym partnerem koncernu Unilever zapewniającym sprawne funkcjonowanie dostaw bezpośrednio do domów konsumentów jest Uber Eats, który na bieżąco dostarcza wyniki sprzedaży lodów z wirtualnych sklepów do Unilevera. Ponadto dedykowany system monitorujący zamówienia bezpośrednio w aplikacji pozwala na efektywne prowadzenie kampanii performance marketingu.

- Śledzenie zarówno sprzedaży, jak i konwersji z kampanii w czasie rzeczywistym, pomaga nam optymalizować zarówno ofertę dla konsumenta jak i kampanię kierującą ruch do aplikacji, co w efekcie skutkuje większą efektywnością, a tym samym, wzrostem obrotów - mówi Natalia Pikulska, Marketing Lead projektu.

- Kampania performance marketing pozwala nam dotrzeć do potencjalnych konsumentów w odpowiednim miejscu, czasie i kontekście. Reklamy prowadzą bezpośrednio do wirtualnego sklepu Uber Eats, skracając ścieżkę zakupową a pomiar konwersji pozwala nam podejmować lepsze decyzje w oparciu o twarde dane - dodaje Michał Gajewski, Digital Marketing Lead.