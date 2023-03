Unilever planuje wprowadzić rozwiązanie, dzięki któremu lody będzie można mrozić w niższej temperaturze. To znacznie wpłynie na zmniejszenie rachunków za energię - zarówno w przypadku giganta, jak i sprzedawców.

Lody będzie można mrozić w niższej temperaturze; fot. shutterstock.com

Jak opisuje "The Wall Street Journal", wysokie koszty energii zmuszają firmy do wdrażania rozwiązań przyjaźniejszych dla środowiska i po prostu oszczędniejszych.

Unilever będzie mroził lody w wyższej temperaturze

Unilever, do którego należą takie marki jak Ben&Jerry's czy Magnum testuje, jak jego lody będą się zachowywać w zamrażarkach ustawionych na ok. -12 st. C, zamiast ok. -18 st C.

Taka innowacja wymaga od Unilevera "zmiany receptur niektórych lodów", aby mogły wytrzymać wyższe temperatury bez topnienia oraz utraty struktury lub "charakterystycznego" odczucia w ustach.

Oszczędność energii w Unilever

Jak podaje "WSJ", energia wykorzystywana do zasilania zamrażarek firmy Unilever stanowi ok. 10 proc. emisji gazów cieplarnianych przez firmę.

To może również pomóc w wydłużeniu sezonu na lody, bo rosnące koszty energii skłoniły wielu detalistów do wcześniejszego wyłączania zamrażarek.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl