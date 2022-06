Unilever: Produkcja lodów drożeje. Czego może spodziewać sie rynek?

Szeroko rozumiane koszty produkcji lodów rosną, i to w sposób dynamiczny w porównaniu do poprzednich lat. Rosną zarówno koszty samych surowców potrzebnych do wytworzenia produktów, jak i koszty energii oraz transportu – mówi serwisowi portalspożywczy.pl Adam Gajczewski, Head of Marketing Ice Cream w Unilever.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 02-06-2022, 11:12

Produkcja lodów drożeje /fot. Pixabay

Wzrost wszystkich kosztów produkcji lodów

Podnoszą się także poziomy wynagrodzeń pracowników zakładów produkcyjnych, wszystko to oczywiście rzutuje na ostateczną cenę produktów dla nabywcy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Patrząc na szeroko rozumiane komponenty potrzebne do produkcji lodów, wszędzie można zaobserwować silny wzrost. Niestety widać także bardzo wyraźny wzrost w tych najczęściej używanych komponentach, jak mleko, śmietanka, czekolada, owoce czy cukier. Dynamicznie rosną także ceny opakowań - Adam Gajczewski, Head of Marketing Ice Cream w Unilever.

Trzy grupy lodów

W skrócie rynek lodów można podzielić na 3 odnogi:

lody familijne, czyli większe gramatury (na przykład 1L, ale także lody w kubełkach około 0.5L czy wielopaki czyli kartoniki z większą ilościową lodów impulsowych w środku), które kupujemy w sklepie ale przynosimy do domu i w nim je konsumujemy,

lody impulsowe – które kupujemy głównie w sklepach pod wpływem impulsu i konsumujemy od razu – na przykład lody na patyku czy w rożku,

szeroko rozumiane lody nakładane – a więc lody gałkowane czy chociażby nakładane do wafelka z maszyny „na żywo’ przy kliencie – te szczególnie często występują przy kurortach, plażach czy turystycznych punktach.

Znaczenie marki lodów

Zdaniem Adama Gajczewskiego, znaczenie marki na rynku lodów jest bardzo duże – marka jako determinanta wyboru lodów, to jeden z najważniejszych czynników wpływających na wybór konkretnego produktu. - Dużo badań sugeruje, że jest to wręcz najważniejszy czynnik - zaznacza.

Pomimo trudnej sytuacji dla polskich konsumentów w roku 2022, patrząc nie tylko przez pryzmat dynamiki cen, ale także innych zewnętrznych czynników, jak wojna w Ukrainie czy COVID, wierzymy, że lody to przede wszystkim chwila przyjemności, która cały czas w szerokim kontekście rynkowym pozostaje dostępną cenowo dla Polek i Polaków opcją - Adam Gajczewski

Rynek lodów będzie rósł mimo inflacji

Zapytany o perspektywy rynkowe, powiedział, iż na pewno wpływ inflacji i dynamiki szeroko rozumianych cen może spowodować szukanie przez konsumentów opcji „więcej za mniej” oraz różnego rodzaju promocji, które pozwolą im zmaksymalizować wartość zakupu przy odpowiedniej cenie.