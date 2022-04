Unilever sam sobie nakłada ograniczenia: koniec reklam skierowanych do dzieci poniżej 16 lat

Gigant branży FMCG zaostrzył swoje globalne zasady odpowiedzialnego marketingu. Od stycznia przyszłego roku wszystkie marki Unilever przestaną kierować swoje reklamy żywności i napojów do dzieci poniżej 16. roku życia zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych.

Data: 24-04-2022, 11:30

Unilever wstrzymuje działalności reklamowe m.in. dotyczące lodów, które mogą trafiać do dzieci poniżej 16. roku życia/ fot. Unsplash

W większości krajów branża spożywcza ogranicza marketing skierowany do dzieci w wieku poniżej 13 lat. Dlatego nowe zasady, które wprowadza Unilever „wychodzą przed szereg”. Firma zadeklarowała m.in. że nie będzie gromadzić i przechowywać danych o osobach poniżej 16. roku życia.

W swoich działaniach marketingowych nie będzie także korzystać ze wsparcia influencerów poniżej tej granicy wieku lub takich, którzy atrakcyjni są dla nastolatków poniżej 16. roku życia.

Wygląda więc na to, że producent lodów, przypraw i sosów nie powinien wchodzić w przyszłości we współpracę z Ekipą lub innymi celebrytami kierującymi swój przekaz marketingowy do młodzieży i dzieci. Unilever zapowiedział także, że oprócz kampanii edukacyjnych nie będzie podejmował działań promocyjnych w szkołach.