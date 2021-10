Unitop: 60 proc. Polaków kupuje sezamki

Sezamki to przekąska po którą sięga niemal 60 proc. Polaków, a zdecydowana większość z nich kupuje je przynajmniej raz w miesiącu – wynika z raportu Omnibus. Sezamki to również produkt na którego zakup Polacy decydują się w dużej mierze impulsywnie, już przy kasach sklepowych.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 07-10-2021, 10:36

Preferencje konsumentów przy zakupach sezamków; fot. shutterstock.com

co sprawia, że ten asortyment trafia do koszyków zakupowych konsumentów? Jakimi cechami powinien się wyróżniać? Odpowiada Svetlana Vnučko, Marketing Director w firmie Unitop Sp. z o.o.

Kto kupuje sezamki?

Sezamki „przynajmniej od czasu do czasu” kupuje 58,1 proc. badanych. Produkt jest nieco bardziej popularny wśród rodzin z dziećmi – 64% wśród nich deklaruje zakup tego asortymentu. Zdecydowanie większą grupę konsumentów stanowią kobiety – 61,5 proc., przy 54,3 proc. wskazań wśród mężczyzn. Analiza danych z poprzednich lat pokazuje jednak, że różnica wśród przedstawicieli określonej płci sukcesywnie się zmniejsza. Ponadto w porównaniu do ubiegłego roku obserwujemy większy odsetek osób sięgających po sezamki w młodszej grupie wiekowej – 25-34 lata – 53 proc. (51,5 proc. w 2020 r.). Zakupu sezamków wciąż najczęściej dokonują osoby w wieku 45-55 lat (65,1 proc.) oraz 55+ (61,5 proc.).

Cena wpływa na zakup sezamków

- Regularnie obserwujemy zmieniające się tendencje na rynku sezamków, a dzięki badaniom jesteśmy w stanie zdefiniować i określić główne elementy, które sprawiają, że konsumenci sięgają po produkty z tej kategorii produktowej. Głównym driverem zakupów sezamków jest ich smak – taką odpowiedź wskazało 54 proc. badanych. Niezwykle cieszy nas fakt, że konsumenci mają bardzo pozytywne skojarzenia z naszą marką Amki. Wśród określeń pojawiały się m.in. słowa „lubię”, „smaczne” „rozkosz”, „pyszne”, czy „rewelacyjne”. Do innych istotnych elementów na które konsumenci zwracają uwagę podczas kupowania sezamków należą – cena – taką odpowiedź wskazała co druga osoba, a także jakość produktu oraz jego chrupkość, skład, naturalność i stosowane dodatki. Znamy oczekiwania konsumentów i chcemy im sprostać, dlatego nasze sezamki cechują się wyjątkową chrupkością i smakiem. Wytworzone są z wysokiej jakości starannie wyselekcjonowanych ziaren sezamu z Afryki, charakteryzujących się wyjątkową słodkością. Dodatkowo przy produkcji prażymy ziarno, żeby osiągnąć ten wyjątkowy smak i chrupkość - mówi Svetlana Vnučko, Marketing Director w firmie Unitop Sp. z o.o

Warto również zwrócić uwagę na okazje i sytuacje podczas których konsumenci decydują się na zakup sezamków. Najczęściej kupujemy je dla swoich bliskich i członków rodziny – 88 proc. badanych wskazało to jako jedną z głównych okazji zakupu. Kolejny ważny powód to wyjazdy lub wycieczki, które wskazało 87 proc. badanych. Natomiast 79 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź – „kupuję sezamki w biegu i od razu zjadam”. Co ciekawe, zdecydowana większość konsumentów sięgających po sezamki dokonuje zakupu „kilku małych paczek” lub większych opakowań, a zaledwie 18,7 proc. decyduje się na umieszczenie „jednej małej paczki” w swoim koszyku zakupowym.

Nowości w kategorii sezamków. Oferta Unitop

Coraz większa grupa konsumentów zwraca uwagę na kwestie prozdrowotne spożywanych produktów, dlatego pojawia się coraz większe zainteresowanie produktami bez dodatku cukrów. Dotyczy to również kategorii słodyczy, w tym sezamków.

W badaniu Omnibus 16 proc. respondentów wskazało, że poszukuje sezamków, które charakteryzują się obniżoną zawartością cukru. To duża grupa, której również chcemy zapewnić dostęp do ulubionych przekąsek. Dlatego do naszej oferty wprowadziliśmy Amki TO GO bez dodatku cukrów. Zachowują one wszystkie cechy klasycznych sezamków – chrupkość, smak, nie zawierają glutenu i są źródłem błonnika. Co ważne, jest to produkt całkowicie wegański – dodaje Svetlana Vnučko, Marketing Director w firmie Unitop Sp. z o.o.