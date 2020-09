Unitop, EEC 2020: Pandemia pokazała, że trzeba być czujnym i elastycznym (wideo)

- Firmy, dla których dostawy do kanału HoReCa były istotne biznesowo, zapewne niezwykle mocno odczuły skutki lockdownu i przymusowego wstrzymania sprzedaży. Natomiast Ci, dla których HoReCa nie była aż tak istotnym kanałem, poradziali sobie bardzo dobrze w tym pandemicznym czasie zamknięcia. Są również segmenty rynku spożywczego, które bardzo skorzystały na OCVID-19 - m.in. producenci składników do gotowania, pieczenia. Co jest oczywiście związane z tym, że kiedy ludzie zostali zamknięci w domach, musieli coś z tym czasem zrobić i wielu z nich zaczęło po prostu gotować - mówił Marek Moczulski.

Prezes zapewnił, że prozdrowotne, przekąskowe produkty firmy Unitop okazały się odporne na te zawirowania. - Nasze produkty niemal w 80 proc. są sprzedawane na rynkach zagranicznych i tutaj, poza jednym wyjątkiem, również sprzedaż odbywała się bez zakłóceń - dodał.

Zapytany o to, czy kryzysy wzmacniają prezes Moczulski odpowiedział, że każda zmiana, o ile jest dobrze zarządzana, wzmacnia. Jego zdaniem kryzysy są zbawczą funkcją oczyszczającą.

- Czy ten kryzys zostanie wykorzystany właściwie? Pewnie tak... zawsze wygrywa ten, kto potrafi się przystosować do zmieniających się warunków. Pandemia na pewno wiele rzeczy zmieniła, zmusiła firmy do reorganizacji pod kątem bezpieczeństwa, ciągłości produkcji i dostaw, kanałów dystrybucyjnych. Mam nadzieję, że niektóre rzeczy, które wprowadziliśmy z uwagi na zalecenia, ograniczenia, rekomenacje, które miały służyć bezpieczństwu i zapewnieniu ciągłości produkcji, nie zostaną z nami na dłużej. Np. separacje zmian, to że między zmianami musi być co najmniej 30 min przerwy - bo to oznacza, że nie zapewniamy ciągłości produkcji. To nie sprzyja efektywności procesu produkcyjnego. Z kolei część dobrych zmian zostanie z nami na dłużej. Ta sytuacja pokazała, że cały czas musimy być czujni, że nic nie jest pewne, że w każdym momencie może nastąpić zdarzenie, które zmusi do redefinicji naszych procesów i szybkiego implementowania zmian. To jest moim zdaniem jedyna "korzyść" tej całej sytuacji związanej z pandemią - dodał Marek Moczulski.

