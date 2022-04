Unitop notuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży w I kw. br.

Unitop zamyka kolejny kwartał z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży. Spółka podsumował mijający kwartał. Sprzedaż chałwy wrosła o 35 procent, zaś sezamków o 10 procent.

Autor: opr. RW

Data: 28-04-2022, 13:37

Unitop zamyka kwartał z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży /fot. mat.pras

Unitop zapowiada nowości

Sprzedaż rośnie w markach prywatnych, które Unitop produkuje, a także w brandach własnych: Chałwa Unitop i sezamki Amki TO GO. Firma także zapowiada kolejne projekty z sieciami handlowymi, które wejdą na półki w połowie br.

Firma podkreśla, że realizowana strategia biznesowa przynosi zamierzone efekty. Unitop jest w trakcie wielu nowych projektów z sieciami handlowymi, które wejdą na półki już w połowie roku. Piotr Nowotny, Dyrektor Sprzedaży Unitop podkreśla, że liczy na kolejny dobry kwartał sprzedażowy.

Nowości i przypominanie zapomnianych kategorii

- Prognozuję, że w kolejnym kwartale odnotujemy jeszcze większe wzrosty. Widzimy, że nasza strategia oparta na nowościach produktowych i „odczarowaniu zapomnianych kategorii” poprzez działania marketingowe przynosi efekty. Wprowadziliśmy sporo nowych smaków i w chałwie i w sezamkach w zeszłym roku, które bardzo dobrze przyjęły się na polskim rynku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się torciki chałwowe i oferta bez dodatku cukrów w chałwie i sezamkach. Obserwujemy spore zaangażowanie konsumenckie związane z naszymi markami i działaniami w social media, bardzo dobrze rozwija się kanał e-commerce – mówi Piotr Nowotny.

Unitop obecny w 40 krajach świata

Unitop to jeden z największych producentów chałwy i sezamków w Polsce oraz Europie. Produkty łódzkiej firmy trafiają na rynki europejskie, Ameryki Północnej, Bliski Wschód oraz do Australii. Współpracuje z największymi sieciami detalicznymi w kraju, a także eksportuje swoje produkty do 40 państw na całym świecie.