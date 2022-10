W kategorii eksportowej Unitop odnotował wzrost aż o 45 proc. Co oznacza, że chałwa i sezamki radzą sobie bardzo dobrze w dobie kryzysu. Produkty Unitop trafiają do ponad 40 krajów na całym świecie.

Sprzedaż Unitop za okres lipiec – wrzesień znacząco wzrosła, co potwierdzają dane. Po bardzo dobrym poprzednim roku Spółka zakończyła ten kwartał wzrostem o 30 proc. rok do roku na rynku krajowym. Szczególnie cieszą wzrosty w kanale tradycyjnym – tam sprzedaż została podwojona.

To efekt pracy w terenie, promowania produktów marki, a także ciężkiej pracy, która owocuje dobrymi wynikami. Cieszę się, że pomimo presji rynkowej na cenę, portfolio w markach Unitop urosło o 80 proc., czyli blisko dwukrotnie. Mowa o markach chałwa i sezamki Unitop, a także sezamki Amki TO GO

– mówi Piotr Nowotny, Dyrektor Sprzedaży Unitop.