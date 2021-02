Unitop: W ciągu roku pandemii zmianom ulegały też oferty producentów słodyczy

- Ten segment produktów największą popularność zyskuje w okresie świątecznym i ten trend, mimo pandemii, nie zmienił się w czasie ubiegłorocznych świąt w strukturze sprzedaży naszej firmy – mówi Svetlana Vnučko, Marketing Director w firmie Unitop Sp. z o. o.

Podobne zainteresowanie tymi produktami prognozowane jest również w kontekście zbliżającej się Wielkanocy.

- Oferowane przez nas produkty doskonale sprawdziły się w ubiegłorocznej ofercie Wielkanocnej i Bożego Narodzenia, dlatego jesteśmy przekonani, że zdobędą one uznanie konsumentów również w okresie wielkanocnym w tym roku. Przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną na asortyment chałwowy – torciki, klasyczne kartoniki 250g, mini-chałwę oraz bloki chałwowe – 1,5 kg do sprzedaży na wagę. Nasza chałwa jest wyrabiana ręcznie, o czym informujemy konsumentów za pomocą komunikatu umieszczonego na opakowaniach. To szczególnie ważne w okresie świątecznym, kiedy konsumenci poszukują wyjątkowych produktów najwyższej jakości. Wszystkim zależy, by jak najlepiej ugościć swoich bliskich – dodaje Svetlana Vnučko.

Podczas świąt Wielkanocnych na naszych stołach pojawiają się tradycyjne wypieki, wśród których króluje sernik. Chociaż w wielu domach przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie i w niezmienionej formie funkcjonują przez wiele lat, coraz częściej konsumenci eksperymentują również podczas jego przygotowywania. Jednym z popularnych dodatków jest chałwa, która nadaje wypiekom niepowtarzalną sezamową nutę. Chałwę możemy wykorzystać zarówno jako dodatek do masy serowej, ale także jako składnik wyjątkowej polewy sezamowej.

Spółka Unitop (dawniej Agros Trading Confectionary i Unitop-Optima), jest jednym z największych producentów sezamków i chałwy w Europie, a także znanym eksporterem innych polskich wyrobów cukierniczych. W 2018 roku podjęto decyzję o rozwoju portfolio markowych wyrobów na rynku polskim. Zakład i siedziba Unitopu mieszczą się w Łodzi. Fabryka powstała w 1945 roku i jest znana z dbałości o tradycję i jakość wyrobów sezamowych. Do dziś chałwa jest wyrabiana ręcznie, co pozwala utrzymać jej oryginalny smak oraz charakterystyczną włóknistą konsystencję.