Unitop w niektórych kategoriach podwoił sprzedaż i zapowiada nowości

Spółka Unitop, producent chałwy i sezamków, zakończyła trudny dla branży rok z dużymi wzrostami sprzedaży w Polsce. Ostatni kwartał zamknęła 40-procentowym wzrostem w kategorii sprzedaży chałwy, a w sezamkach blisko podwoiła sprzedaż w swoje marce Amki TO GO porównując rok do roku.

Data: 18-01-2022, 12:58

Unitop to jeden z największych producentów chałwy i sezamków nie tylko w Polsce, ale również i w Europe.Produkty spółki trafiają m.in. do Kanady, USA, Australii i krajów europejskich. W najbliższych miesiącach spółka wprowadza na rynek sporo nowych produktów.

Wzrosty mimo pandemii

Ubiegły rok w branży spożywczej nadal przebiegał pod znakiem pandemii. Wyzwaniem dla producentów słodyczy były rosnące koszty pracy, surowców, a także transportu. Firmy borykały się z zerwanymi łańcuchami dostaw, a także brakiem komponentów – te z kolei są niezbędne chociażby w przypadku awarii maszyny. Wszystkie te czynniki nie zatrzymały wzrostu polskiego producenta chałwy i sezamków, którzy właśnie podał wyniki sprzedażowe. W czwartym kwartale 2021 roku firma odnotowała wzrost o 40 proc. w kategorii chałwy, a także prawie podwoiła sprzedaż sezamków w swojej marce Amki TO GO rok do roku.

Prezes Unitop zapowiada 10 nowości

- Dane dotyczące sprzedaży potwierdzają naszą skuteczność na polskim rynku. Jesteśmy wiodącym producentem chałwy i sezamków w Polsce. Planujemy dalszy rozwój na rodzimym rynku. Wygrywamy przede wszystkim jakością oferowanych produktów. Nasza chałwa od zawsze jest wyrabiana ręcznie. Na jej smak i jakość wpływają odpowiedni surowiec, jego proporcje, a także sam proces produkcyjny. Nasze sezamki natomiast są doceniane za walory smakowe i stanowią zdrowszą alternatywę dla tradycyjnych słodyczy. Rozwijamy ofertę i wkrótce na rynku pojawią się aż 10 nowości. Decyzja o poszerzeniu portfolio jest naturalną konsekwencją rosnącej sprzedaży naszych produktów - prezes zarządu Unitop Marek Moczulski.

Święta pomogły osiągnąć dobre wyniki

Dobre wyniki w czwartym kwartale to także efekt wprowadzenia poszerzonej oferty świątecznej. Produkty spółki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a w niektórych przypadkach zabrakło produktów na dodatkowe zamówienia last minute.

Unitop posiada najszerszą ofertę produktów i ciągle podąża za szybko zmieniającymi się trendami wśród konsumentów. Młodsi konsumenci cenią sobie chałwę i sezamki w nowych smakach oraz formatach, np. sezamki w czekoladzie bądź chałwa z pistacjami. Dużą popularnością cieszą się także torciki chałwowe. Kupujący coraz większą uwagę przywiązują do składu produktów oraz ograniczenia spożycia cukrów w diecie. W związku z tym marka wprowadziła także produkty bez dodatku cukru. Sezamki Amki TO GO bez dodatku cukrów już zdobyły sporą popularność na rynku, a od stycznia jest już dostępna do sprzedaży chałwa Unitop również bez dodatku cukrów.

Spółka Unitop współpracuje z największymi sieciami detalicznymi w Polsce i za granicą. Firma eksportuje swoje wyroby do ponad 40 krajów na całym świecie.