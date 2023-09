Victoria Abramova zapowiedziała, że opuszcza stanowisko dyrektor generalnej Mars Wrigley w Polsce. Zostaje w strukturach koncernu.

Victoria Abramova była prezes Mars Polska/ fot. materiały prasowe

Victoria Abramova została nową prezes zarządu Mars Polska sp. z o.o. w sierpniu 2021 r. (odpowiedzialną za segment Mars Wrigley), zastępując na tym stanowisku Macieja Wysockiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie lata.

Teraz Abramova żegna się ze stanowiskiem dyrektor generalnej Mars Wrigley w Polsce.

Jednak, jak zapowiada na Linkedinie, pozostanie w strukturach koncerny.

Victoria Abramova opuszcza polski oddział Mars Wrigley

Victoria Abramova ma 21-letnie doświadczenie w obszarach sprzedaży, marketingu oraz zarządzania, zdobyte w sektorze FMCG na różnych rynkach. Swoją karierę rozpoczęła od pracy w L'Oréal, w którym po kilku latach została Dyrektorem Generalnym działu Active Cosmetics w Rosji. W 2014 roku dołączyła do Mars Central Eurasia & Belarus jako dyrektor kategorii czekolady i produktów dla zwierząt domowych, a następnie w 2017 roku została dyrektorem zarządzania kategorią i marketingu dla Mars Wrigley w Wielkiej Brytanii.

Victoria Abramova z firmą Mars jest związana od 2014 roku.

- Kultura firmy, jej cele oraz wartości zdefiniowane przez Pięć Zasad są podstawą wszystkich moich działań i dają mi niekończącą się motywację do osiągania jak najlepszych wyników. Wierzę w autentyczne przywództwo i wyjątkową moc bycia sobą w pracy. Nie mogę się doczekać, aby angażować, rozwijać oraz inspirować nasz zespół w Polsce. Chciałabym, abyśmy byli możliwie najlepszymi partnerami dla naszych kontrahentów handlowych, a przede wszystkim sprawiali radość naszymi wspaniałymi produktami jak największej liczbie polskich konsumentów. Jestem pewna, że wspólnie będziemy wspierać Mars Wrigley w dalszym rozwoju – komentowała w 2021 r. Victoria Abramova, nowa Prezes odpowiedzialna za Mars Wrigley w Polsce.

Teraz Abramova żegna się ze swoją rolą w Polsce.

- Minione lata były niesamowitą podróżą, pełną niezapomnianych wrażeń, w ukochanej przez Mars Wrigley Poland. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość współpracy z naszymi wyjątkowymi polskimi partnerami rynkowymi i fabrycznymi, naszymi przyszłościowymi partnerami handlowymi, stowarzyszeniami detalicznymi, partnerami FMCG i bardzo utalentowanymi agencjami w Polsce. Te lata były skarbnicą nauki, pozostawiając mnie z ogromną dumą, gdy przekazuję pochodnię w zdolne ręce naszego niepowstrzymanego zespołu - informuje na swoim profilu na Linkedin Abramova.

- Z radością ogłaszam moją nową przygodę z Mars Wrigley w pięknym i tętniącym życiem świecie słodyczy we Francji. Nie mogę się doczekać, aby połączyć się ze wszystkimi niesamowitymi współpracownikami, czy to w naszych biurach, w terenie, czy w naszych fabrykach. Nie mogłam zamknąć tego rozdziału i otworzyć nowego bez ogromnych podziękowań dla moich wspaniałych szefów, Andrew Clarke i Marc Carena, za ich niezachwiane zaufanie i wsparcie. Wypatrujcie kolejnych ekscytujących nowości z serca Mars Wrigley we Francji! - czytamy na Linkedin.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl