W czym tkwi sekret popularności słodyczy?

Ponadto słodycze zawierają wiele ważnych dla człowieka składników odżywczych. Na przykład czekolada to źródło takich mikroelementów, jak potas, magnez, wapno, fosfor, żelazo, cynk i miedź oraz witaminy B6, B2, A, E, B3, B12. Uważa się, że mają one działanie antynowotworowe, usprawniają też pracę naczyń krwionośnych, opóźniają zmiany miażdżycowe, zapobiegając chorobom niedokrwiennym serca.Najnowsze badania oparte na analizie zgromadzonych z ostatnich 50 lat materiałów, przeprowadzone przez naukowców z Baylor Collage of Medicine wskazują, że czekolada jest zdrowa. Łącznie, analiza dotyczyła badań, w których wzięło udział ponad 330 tys. osób.Autor badania, dr Chayakrit Krittanawong stwierdził, że w porównaniu do osób, które jadły czekoladę rzadziej, niż raz w tygodniu, ochotnicy jedzący ją więcej niż raz na tydzień, byli o 8 proc. mniej zagrożeni chorobą wieńcową. Powyższe działanie przypisuje się obecnym w czekoladzie flawonoidom, metyloksantynom, polifenolom i kwasowi stearynowemu, które mogą ograniczać stany zapalne i podnosić poziom dobrego cholesterolu.

Równie ważne składniki zawierają orzeszki i miód, bardzo często wykorzystywane jako dodatek do słodyczy. Miód jest cennym składnikiem dla osób wyczerpanych pracą fizyczną i umysłową, wchodzi w skład diety min. sportowców. Orzechy to źródło wielu witamin, a także wapnia i magnezu. Pobudzają pracę mózgu i mają działanie antydepresyjne. Produkty te uzupełniają dietę, a jako dodatek do słodyczy łączą przyjemne z pożytecznym.

Niezwykle zdrowe i pożyteczne są także sezamki. Sezam wpływa na poprawę pracy nerek i wzroku, a jego regularne spożywanie podnosi odporność organizmu.Ziarna rośliny są też ważnym źródłem nisko cholesterolowych tłuszczów z grupy omega 3 i unikatowych substancji takich jak sesamol i sesamolina, które są najlepszymi znanymi naturalnymi przeciwutleniaczami, spowalniającymi w organizmie procesy starzenia. Zawarty w nich kwas linolowy jest bardzo ważny dla organizmu w okresie wzrostu.Sezamowe przysmaki to jednak nie tylko korzyść dla zdrowia. Mają też wspaniały wpływ na urodę. Bogate w witaminy, głównie A i E, korzystnie wpływa na skórę, paznokcie i włosy, są też źródłem witalności i młodości.

Producenci oferują szereg produktów, które zaspokoją najbardziej wybredne gusta. Słodycze są również doskonałym prezentem na każdą okazję.

Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Cukierniczych i Czekoladowych POLBISCO powstało w 1996 r. W chwili obecnej zrzesza 23 wiodące firmy z branży. Stowarzyszenie działa na rzecz polskiego przemysłu czekoladowego i cukierniczego, współpracując z władzami i organizacjami pozarządowymi.