Rynek producentów słodyczy reklamowych w Europie jest bardzo duży pod względem wartości, ale też bardzo uporządkowany. Nie ma tutaj dziesiątek czy setek firm, jak w przypadku innych gadżetów reklamowych. Segment ten dotyczy bowiem bardzo wąskiej i kosztownej specjalizacji w wielu zróżnicowanych grupach produktowych. To sprawia, że na palcach jednej ręki można policzyć istotnych graczy w naszym regionie. W Europie jest ich pięciu, w tym również nasza firma Slodkie – mówi Anna Garmada, CEO firmy Slodkie.

Firmy z wieloletnim doświadczeniem

Zaznacza, że każda z tych firm cechuje kilkudziesięcioletni, a nawet kilkusetletni rodowód, a także pełny park maszynowy.

Mam tu na myśli nie tylko profesjonalny sprzęt z zakresu produkcji spożywczej, ale także drukarnie, studia graficzne, działy R&D czy obsługę logistyczną. Pozostałe firmy, które nie dysponują takim zapleczem, okazjonalnie zajmują się słodkościami reklamowymi i zwykle mają w ofercie jeden czy kilka produktów – mówi mówi Anna Garmada

Spowolnienie gospodarcze omija rynek słodyczy reklamowych

Zapytana, czy kryzys i spowolnienie gospodarcze wpływają na rynek słodyczy reklamowych, zaznaczyła iż niewątpliwie żyjemy w czasie kryzysu. Widzi to każdy konsument idący do sklepu, płacący rachunki i redefiniujący swój budżet domowy. Z drugiej jednak strony, choć może zabrzmieć to szokująco, w branży słodyczy reklamowych zupełnie nie dostrzega symptomów spowolnienia gospodarczego.

Z czego to wynika? Po części może to być tak zwany efekt szminki. Z naszej perspektywy myślę, że jest to też rezultat konsekwentnie realizowanej strategii zero kompromisów dla jakości oraz wdrażanie zielonego podejścia. Korzystamy wyłącznie z surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł, zarówno w kontekście czekolady, jak i opakowań typu folie kompostowalne czy certyfikowany papier. Mamy więc przekonanie, że jakość się po prostu broni, a efekty tego widzimy na co dzień. Mamy w swoim portfolio współprace zarówno z bardzo dużymi markami, jak na przykład BMW, NIVEA, Panattoni czy Rainbow, jak i mniejszymi firmami. Nie odczuwamy, że szukają oni oszczędności w zakresie słodkich upominków reklamowych – twierdzi Anna Garmada.

Dodaje, że jeśli chodzi o sytuację branży w szerszym ujęciu, to śledząc ciągły i bardzo intensywny rozwój naszych zagranicznych klientów, jest spokojna również o jej biznes, ponieważ jeśli im wiedzie się dobrze, to stać ich na produkty reklamowe.

Jakie słodycze dominują wśród słodyczy reklamowych?

W Polsce niezmiennie wśród słodyczy reklamowych od lat króluje czekolada i choć mamy już dziewięć różnych kuwertur, wciąż najchętniej wybieraną jest znana i kochana przez wszystkich mleczna.

Klienci wybierają różne formy, zarówno malutkie, 5-gramowe czekoladki, jak i duże, w pełni personalizowane, czekoladowe kształty (CHOCO4MAT). Ich wybór jest podyktowany tym, gdzie i w jaki sposób te słodycze będą dystrybuowane. Jako słodycz do biura, dobrze sprawdzają się małe czekoladki, jako upominki dla partnerów czy pracowników, znacznie częściej wybierane są zestawy czekoladek. Warto dodać, że od kilku lat intensywnie rośnie również zainteresowanie naszym asortymentem pralinek oraz bakalii w czekoladzie - mówi Anna Garmada

Drugą kategorią produktów, cieszącą się szczególną popularnością, są produkty karmelowe, czyli karmelki w różnorodnych kształtach i wielkościach oraz lizaki. Od kilku lat widzimy jednak, że dzisiejszy klient coraz częściej poszukuje w tej kategorii różnych innowacji. Stąd w ofercie znajdziemy m.in. karmelki z dodatkiem płatków kwiatów: róży, lawendy i czarnego bzu. Do karmelków dodajemy również kawałki owoców oraz miód i pyłek pszczeli.

Podsumowując, choć nasz asortyment jest duży, bo są w nim również zdrowe przekąski, kawa i herbata, pastylki czy gumy do żucia, to jednak czekolada kradnie serca większości naszych klientów. W analizach satysfakcji otrzymuje ona regularnie 10 na 10 punktów - dodaje

