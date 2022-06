W Kielcach zebrano pierwszy miód z pasieki z recyklingu

Pierwszy miód z uli z recyklingu zebrano w środę w Politechnice Świętokrzyskiej (PŚK). Eko-pasieka wykonana m.in. z bębnów od pralek powstała na dachu budynku Biblioteki Głównej kieleckiej uczelni.

Pierwszy miód z uli z recyklingu zebrano w środę w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. / fot. unsplash

Charakterystyczne czerwone ule z elementów pochodzących z recyklingu elektrycznych śmieci stanęły na dachu budynku Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w maju ubiegłego roku w ramach projektu Elektryczne Śmieci. Projekt został zrealizowany przy wsparciu partnerów - m.in. Fundacji Odzyskaj Środowisko, Reverse Logistic Group i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego CCR. Po nieco ponad roku z eko-pasieki zebrano pierwszy miód.

Pierwsze miodobranie to dowód na to, że pszczoły na Politechnice Świętokrzyskiej czują się doskonale, ale to przede wszystkim okazja do tego, by przypominać, jak ważne są pszczoły w ekosystemie. Nasze ule pochodzą z recyklingu i w tym przedsięwzięciu bardzo istotne jest to, abyśmy promowali świadomie segregowanie odpadów. Przygotowanie tej pasieki było świetnym pomysłem - mówił rektor PŚK prof. Zbigniew Koruba.