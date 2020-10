W Lesie Zwierzynieckim zasiedlanie pszczół w barci i kłodach bartnych

To najprawdopodobniej pierwszy w Polsce miejski projekt tego typu. Podobne realizowali dotąd przede wszystkim leśnicy w lasach państwowych.

Barcie wydrążane są w drzewie; to rodzaj specjalnie przygotowanej dziupli z zewnątrz zabezpieczonej tak, by nie miały tam dostępu dzikie zwierzęta. Kłody bartne to wydrążone kawałki drewna, przeważnie o długości 1,5-2 m, przygotowywane specjalnie dla dzikich pszczół i wieszane na drzewach.

W projektach realizowanych przez leśników takie miejsca są przygotowywane na potrzeby pszczół dziko żyjących w lasach. W Białymstoku barć i pierwsza z dwóch kłód zostały zasiedlone sztucznie, poprzez introdukcję tam rojów pszczół jednej odmiany. Kolejna kłoda ma być przygotowana, zasiedlona i zawieszona na drzewie w Lesie Zwierzynieckim za kilka dni.

Pszczołami będzie się opiekował pszczelarz Mikołaj Mak, który od ubiegłego roku zajmuje się też miejską pasieką.

"Pszczoły było łatwiej znaleźć niż taką sosnę, bo tutaj akurat sosen jest mało" - przyznał pan Mikołaj, pokazując w czwartek dziennikarzom barć w Lesie Zwierzynieckim. Wydrążono ją w obumarłym drzewie, które jest jednak w na tyle dobrym stanie, że mogło być wykorzystane na potrzeby pszczół. Pszczelarz nie wykluczył, że w przyszłym roku uda się zebrać z barci nieco miodu, choć zaznaczył, że kluczowym celem projektu jest działalność proekologiczna.

W jego ocenie, konieczne było zasiedlenie barci i kłody rojami, zamiast oczekiwania na to, aż miejsce same zajmą dziko żyjące pszczoły. Mówił, że takie miejsce świeżo po wykonaniu, z zapachem np. oleju z pilarki spalinowej, musiałoby nawet kilka lat wietrzyć się i wracać do stanu naturalnego, by zainteresowały się nim owady. Dodał, że roje zasiedlone w Lesie Zwierzynieckim zostały zaopatrzone w zimowe zapasy, tak by pszczoły mogły ten okres przetrwać.

Wybrana została odmiana pszczół, które dobrze sobie radzą w terenach miejskich, są odporne na przezimowanie, choroby, i nie są agresywne. "Spodziewamy się, że będzie to miejsce odwiedzane przez mieszkańców, a studenci uniwersytetu będą tu przychodzić w ramach zajęć" - powiedział Andrzej Karolski, dyrektor departamentu gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Białymstoku.