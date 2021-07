W Lodach Ekipa nie chodzi o ich skład, ale o emocje

- Fenomenem sukcesu sprzedażowego Lodów Koral Ekipa rządzą emocje. A przecież w prawdziwym marketingu o to właśnie chodzi. O autentyczne emocje - mówi nam Beata Mordarska, CEO/Strategy&Creative Director agencji Veneo.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 07-07-2021, 13:02

Beata Mordarska, CEO / Strategy&Creative Director agencji Veneo. fot. mat. pras.

Marka Lody Koral odważyła się wejść w buty swojego core target - dzieci i ich oczekiwań.

W dziecięce oczekiwania idealnie wpisuje się Ekipa - ma barwny świat, żyje w luksusowej willi, bywa w dalekich egzotycznych podróżach.

Choć rzeczywistość kreowana przez Ekipę jest często daleka od rzeczywistości współczesnego polskiego nastolatka, emocje są prawdziwe.

Skąd wzięła się Ekipa w reklamie Lodów Koral?

Beata Mordarska zauważa, że marka Lody Koral odważyła się wejść w buty swojego core target.

- To wbrew pozorom nie jest często spotykane na polskim rynku. Wymaga odwagi. Lody Koral zabierają nas w wyidealizowany i błogi świat dzieciństwa, kiedy wszystko było proste. Robią to tu i teraz. I tak od ponad 40 lat. Jedną z grup docelowych marki są dzieci i młodzież szkolna. A czego chcą dzieci? Przede wszystkim błogiej zabawy. Czy to coś złego? Jeśli postawilibyśmy tezę, że tak, to musielibyśmy wskazać inny, lepszy okres życia do zabawy, np. po czterdziestce... - dodaje.

Ekipa - odpowiedź na oczekiwania i aspiracje dzieci

Mordarska zwraca uwagę, że dziś dzieci bawią się inaczej niż 30 lat temu.

- Kiedyś na podwórku, pod trzepakiem, kolekcjonując znaczki pocztowe, naklejki po gumach, karteczki czy tazosy. Dziś między innymi, a nawet można się pokusić, że głównie, w internetach. Tu szukają i znajdują swoich dziecięcych idoli, których obserwują 24 godziny na dobę. Chcą mieć z nimi kontakt, chcą ich naśladować i aspirować do podobnych doświadczeń. W te dziecięce oczekiwania idealnie wpisuje się Ekipa. Ekipa ma barwny świat, żyje w luksusowej willi, bywa w dalekich egzotycznych podróżach. Świat naszych dzieci w rzeczywistości nie przystaje do świata Ekipy, dlatego chcą poczuć jego namiastkę i dotknąć go chociaż na chwilę – przez ekran smartfona. Lody Koral sprawiły, że dzieci wprost mogą liznąć tego świata i być bliżej swoich idoli. To dlatego dzieci tak entuzjastycznie zareagowały na Lody Ekipa - wskazuje.

W Lodach Ekipy chodzi o emocje

CEO/Strategy&Creative Director agencji Veneo wskazuje, że rzeczywistość kreowana przez Ekipę jest często daleka od rzeczywistości współczesnego polskiego nastolatka, ale emocje są prawdziwe.

- Nie popełnimy nadużycia mówiąc, że w tych lodach mniej chodzi o ich fizyczne właściwości, a bardziej o czyste emocje. Myślę, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że te lody o nieco innych właściwościach cieszyłyby się nie mniejszym zainteresowaniem. Fenomenem sukcesu sprzedażowego Lodów Koral Ekipa rządzą emocje. A przecież w prawdziwym marketingu o to właśnie chodzi. O autentyczne emocje - podsumowuje.