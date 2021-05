W Miasteczku Orange Polska w ulach zamieszkały pszczoły

W siedzibie Orange Polska pojawiło się pięć kolorowych uli – informuje Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska. Najpierw w listopadzie 2020 roku pojawiły się cztery ule, a teraz jest ich pięć, w których zamieszkało łącznie około 10.000 pszczół miodnych. Po okresie intensywnego rozmnażania w maju i czerwcu pszczół może być nawet do 60 tys.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 18-05-2021, 13:27

Orange Polska: ule w zielonej przestrzeni Miasteczka Orange są przykładem zaangażowania firmy na rzecz środowiska i dążeń do neutralności klimatycznej. fot. za LinkedIn

Przeciętna pszczoła miodna przez całe swoje życie produkuje 1/12 łyżeczki miodu. Około 1/3 żywności, którą jemy to wynik jej pracy jako zapylaczki. Podczas jednej wyprawy odwiedza 50-100 kwiatów.

Fachowcy mówią, że wbrew pozorom pszczoły doskonale radzą sobie w nietypowych dla nich, miejskich warunkach. Nie sprawiają też problemów mieszkańcom, dlatego idea miejskiego pszczelarstwa mocno się rozwija.

Orange Polska podkreśla, że ule stojące w zielonej przestrzeni Miasteczka Orange w Warszawie są przykładem zaangażowania firmy na rzecz środowiska i dążeń do neutralności klimatycznej. W opiece nad szczołami pomaga ekipa wyspecjalizowanych pszczelarzy mających doświadczenie w zakładaniu miejskich pasiek.

Pszczołom w mieście jest dobrze

- Miejsc do odwiedzania i pracy przez naszych małych przyjaciół nie zabraknie. Od lat przed naszą siedzibą zachowujemy pięknie kwitnącą łąkę kwietną z hotelami dla owadów. Na tyłach biur znajduje się spory pas zieleni, a po drugiej stronie Alei Jerozolimskich są ogródki działkowe, pełne różnorodnych roślin. Po prostu raj! Pszczoła miodna ma kłopoty. O tym, że pszczoły są ważne dla ludzkości każdy powinien wiedzieć. Ale nie każdy, że pszczołom w mieście może być lepiej, niż na wsi. To dlatego, że w mieście nie ma chemii stosowanej w rolnictwie, ale co istotniejsze jest znacznie większa różnorodność roślin – informowała wcześniej w blogu na stronie Orange Polska, Hania Jaworska-Orthwein.

- Dla pszczoły miejscem idealnym jest takie, w którym ciągle coś kwitnie, a nie takie, w którym przez dłuższy czas kwitnie jeden rodzaj kwiatu np. rzepak, a potem długo, długo nic. Dlatego w mieście pod względem różnorodności jest dużo lepiej dla zapylaczy. Największym problemem pszczół nie są pestycydy czy brak bioróżnorodności, ale to, że wymagają opieki ludzi. Ludzi, którzy chcą im pomagać, a nie tylko wykorzystywać do produkcji miodu – czytamy na stronie Orange Polska.

- Usytuowanie uli w mieście odbywa się z korzyścią dla obu stron. Dla miłośników pszczół żyjących w mieście dają namiastkę kontaktu z naturą, możliwość obserwowania i obcowania z tymi niezwykłymi owadami, a dla pszczół zwiększają szanse na przetrwanie większej liczebności w obecnym środowisku. W pomaganiu nie chodzi, aby w mieście powielać schemat wiejskiego, przemysłowego pszczelarstwa, tylko zapewnić dobre warunki życia i nie dopuścić do wyginięcia. Pszczoły pracują w promieniu 2 km od zamieszkiwanych uli szukając roślin do zapylenia. Smak miejskiego miodu różni się od miodu pozyskanego z terenów pozamiejskich, z uwagi na występowanie innych roślin niż na wsi. Wielokwiatowy miód z miastowych pasiek jest zdrowy, ponieważ pszczoły „odfiltrowują” ewentualne zanieczyszczenia przy przetwarzaniu nektaru na miód. Słodko i zdrowo – pisze w blogu na stronie Orange Polska Hania Jaworska-Orthwein.