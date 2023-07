Czy inflacja, systematyczny wzrost cen i wojna za naszą wschodnią granicą osłabiły kondycję producentów czekoladowych pralinek i batonów? Czy nasze upodobanie do słodyczy jest tak duże, że firmy z czekoladowego sektora mogą bez obaw patrzeć w przyszłość?

Pobudza organizm do produkcji endorfin, a tym samym szybko i skutecznie wprawia nas w dobry nastrój. Poprawia koncentrację, obniża ciśnienie krwi, a zawarte w niej przeciwutleniacze sprawiają, że wolniej się starzejemy. To tylko garść korzystnych dla zdrowia właściwości czekolady, która dziś obchodzi swoje święto. Ponoć właśnie 7 lipca 1550 roku ten przysmak wytwarzany z ziaren kakaowca po raz pierwszy trafił do Europy. "Słodki" dzień w kalendarzu to dobry pretekst, by sprawdzić w jakiej kondycji jest obecnie branża odpowiedzialna za produkcję wyrobów czekoladowych w naszym kraju.

Systematyczny wzrost na przekór problemom. Branża czekoladowa w dobrej kondycji

Producenci czekolady muszą w obecnych czasach stawić czoła wielu wyzwaniom i trudnościom. Podstawowe składniki niezbędne do wytworzenia pralinek czy batoników są coraz bardziej kosztowne. Cena mleka wzrosła w skali roku aż o 40 %, a cukru o ponad 100 %. Coraz więcej trzeba również zapłacić za import kakao, magazynowanie produktów czy energię elektryczną. Optymizmem nie napawa też załamanie łańcucha dostaw czy wciąż niestabilna sytuacja polskiej waluty. Te niesprzyjające okoliczności opisane w raporcie przygotowanym przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet nie wpłynęły negatywnie na poziom sprzedaży czekoladowego asortymentu. Według prognoz do końca 2023 roku wartość rynku ma wzrosnąć o około 5 %. To dlatego, że wyroby cukiernicze cieszą się niesłabnącym powodzeniem, a w kryzysowych czasach klienci znacznie częściej wrzucają do koszyka z zakupami tabliczkę ulubionej czekolady. Według raportu „Światowy i polski rynek czekolady”, opracowanego przez analityków Euromonitora na lata 2023-2027, statystyczny Kowalski zjadł w ubiegłym roku ok. 5,6 kg czekoladowych smakołyków.

Czekoladowy towar eksportowy. Polskie słodycze w gronie najlepszych!

Rosnący popyt wewnętrzny to nie jedyna przyczyna sukcesywnego wzrostu wartości polskiego rynku słodyczy. Nasz kraj jest jednym z czołowych eksporterów czekolady na świecie: z 7 procentowym udziałem w międzynarodowym rynku zajmujemy wysokie miejsce tuż za podium, a lepszymi wynikami mogą pochwalić się tylko Niemcy, Belgia i Włochy. Produkowane w Polsce czekoladowe przysmaki trafiają głównie do krajów Unii Europejskiej: Niemiec, Czech, Holandii, czy Węgier. Poza unijne kierunki eksportu to Wielka Brytania, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska.

Spadła natomiast wartość sprzedaży na rynkach za naszą wschodnią granicą, co w kontekście wybuchu wojny na Ukrainie jest naturalną tendencją. Wiele polskich przedsiębiorstw ograniczyło współpracę z rosyjskimi kontrahentami lub całkowicie z niej zrezygnowało a pogorszenie się sytuacji finansowej Ukraińców spowodowało spadek popytu na słodkości znad Wisły – czytamy w raporcie Banku Pekao "Produkcja i dystrybucja słodyczy. Słodko-gorzkie perspektywy branży". Choć te trudności były sporym wyzwaniem dla czekoladowej branży, nie nadszarpnęły jej stabilnej pozycji.

Najwięksi gracze w naszym kraju to Lotte Wedel, amerykański Mondalez (który odpowiada za produkcję m.in. czekolad Alpen Gold i Milki) oraz włoska firma Ferrero. Łącznie posiadają 50% udziałów w rynku, co daje im wspólnie pozycję liderów w Europie Środkowo-Wschodniej ("Światowy i polski rynek czekolady", Euromonitor na lata 2023-2027).

Produkcja czekolady. Naturalne składniki i troska o środowisko

Mieszkańcy naszego kraju są łasuchami uwielbiają czekoladowe przysmaki. Dowód na poparcie tej tezy znaleźć można w analizie "Światowy i polski rynek czekolady" przygotowanej przez Nielsena. Mimo inflacji i wzrostu cen Polacy nadal chętnie kupują słodycze z ziaren kakaowca i przeznaczają na ten wydatek około 190 złotych w ciągu roku.

Po jaki rodzaj czekoladowych słodyczy sięgają najczęściej? Największym powodzeniem cieszy się tabliczka czekolady (28,2 proc. rynku) oraz praliny (27,2 proc. rynku), a miejsca na kolejnych pozycjach zajmują batoniki, wafelki oraz czekoladowe figurki. Coraz więcej amatorów słodyczy docenia nie tylko smak ulubionej przekąski ale również zwraca uwagę na jej jakość. Buszując między sklepowymi półkami i wybierając konkretne artykuły dokładnie analizuje ich skład, sprawdza, czy użyte produkty są pochodzenia naturalnego, a opakowanie ekologiczne. Coraz bardziej świadomy konsument jest gotów zapłacić wyższą cenę za produkt lepszej jakości. Według sondażu przygotowanego przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku - ponad połowa Polaków dba o to, w jaki sposób kupowana przez ich żywność wpływa na ich zdrowie i kondycję.

By z optymizmem patrzeć w przyszłość i zachować tendencję wzrostową w sprzedaży i eksporcie producenci czekolady powinni zatem zadbać o innowacyjność swoich wyrobów, przewidywać oczekiwania coraz bardziej świadomych i wyedukowanych klientów i sprawnie wyczuwać "spożywcze" mody i trendy.

