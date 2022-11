Żuk przyznaje, że Polska jest dziś dla ukraińskich producentów żywności oczywistym kierunkiem ekspansji.

- Kiedy ustalaliśmy kierunek naszej działalności, Polska była na czele naszej listy ze względu na bliskość granicy z Ukrainą i wielu Ukraińców, którzy w ostatnim czasie przybyli do Polski. Zrozumieliśmy, że nasze produkty będą cieszyć się powodzeniem wśród Polaków, patrząc na ich wsparcie dla naszych uchodźców. Oczywiście, możemy przyciągnąć do sieci, która ma w swojej ofercie przysmaki z Ukrainy także Ukraińców, którzy przenieśli się do Polski - mówi.