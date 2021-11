W Wielkiej Brytanii zabrakło chipsów

Problemy największego producenta w kraju spowodowały braki w dostawach chipsów w blisko jednej trzeciej sklepów w Wielkiej Brytanii.

Należąca do PepsiCo firma Walkers to największy producent chipsów w Wielkiej Brytanii. fot. fb/walkers

W związku z trudnościami produkcyjnymi u jednego z głównych dostawców blisko jedna trzecia brytyjskich sklepów nie otrzymała zamówionych partii chipsów - donosi Reuters.

Należący do PepsiCo Walkers to największy brytyjski producent chipsów. Firma musiała ograniczyć produkcję popularnej przekąski ziemniaczanej na początku listopada po problemach z...aktualizacją systemów informatycznych, których naprawienie może potrwać tygodnie.

Problemy największego producenta chipsów w UK

Jak wynika z analiz Kantar Public, ok. 4 proc. sklepów w dniach 12-15 listopada nie posiadało na sprzedaż wielopaków chipsów, podczas gdy 26 proc. miało jedynie "ograniczone zapasy".

Przeciętny Brytyjczyk spożywa średnio dwie paczki chipsów tygodniowo.

Rzecznik firmy Walkers zapewnił, że firma robi wszystko, by chipsy szybko wróciły na wszystkie sklepowe półki - donosi Business Insider.

Koncern PepsiCo zapewnił, że przekąski "ciągle są produkowane", choć w mniejszych ilościach niż do tej pory. Firma wezwała też brytyjskich sprzedawców, by chipsy nie były obejmowane żadnymi promocjami do końca miesiąca.