Warzywa i owoce – nowy mus od Tymbarku

Tymbark poszerza ofertę musów o trzy nowe propozycje, które łączą smaki owocowe z warzywnymi.

Pierwsza propozycja to burak z truskawką i jabłkiem. Druga łączy marchew i dynię z mango, ananasem, jabłkiem i bananem. Z kolei trzecia to biała marchew i pasternak połączone z jabłkiem, gruszką i bananem.

Każdy z wariantów to rozwiązanie dla osób, którym zależy na wprowadzaniu warzyw do diety w łatwy i smaczny sposób. Mus może być doskonałą przekąską między posiłkami, można po niego sięgnąć zawsze i wszędzie – gdy tylko mamy ochotę. To oryginalne połączenia smakowe, które stanowią źródło błonnika. To zarazem produkty o prostych składach, bez dodanego cukru i bez konserwantów.

Sugerowana cena na półce: saszetka, 100 g – 2,19 zł