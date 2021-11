Wawel i Frisco we wspólnej akcji “Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja”

Po raz kolejny rusza organizowana przez Wawel i Fundację “Wawel z Rodziną” ogólnopolska akcja “Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja”. Już po raz trzeci specjalnym partnerem akcji został sklep internetowy frisco.pl.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 17-11-2021, 17:38

Po raz kolejny rusza organizowana przez Wawel i Fundację “Wawel z Rodziną” ogólnopolska akcja “Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja” / fot. materiały prasowe

Kolejna edycja świątecznej akcji „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja” startuje już 17 listopada. Każdy, kto zakupi na Frisco.pl dwa produkty marki Wawel oznaczone symbolem „Kupujesz – Pomagasz”, sprawi, że trzeci produkt - Czekolada Mleczna Truskawkowa 100g - trafi do jednej z czterech Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych: Zespołu do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 1 w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6, Centrum Administracyjnego Nr 1 Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 5, Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej 29 i do Centrum Wspierania Rodzin ''Swoboda'' w Poznaniu przy ul. Swoboda 59.

Akcja potrwa do 12 grudnia br. Po tym terminie, jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia nastąpi uroczyste przekazanie słodyczy.

Firma Wawel i Fundacja “Wawel z Rodziną” wspierają bezpośrednio placówki opiekuńczo-wychowawcze opieki dziennej i całodobowej w całym kraju już od 13 lat. Do tej pory, dzięki cyklicznym akcjom dla domów dziecka, pracownicy marki Wawel w ramach wolontariatu przekazali aż 132 tony słodyczy ponad 440 placówkom opiekuńczo-wychowawczym w całej Polsce.