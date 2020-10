Wawel miał w III kw. 17,9 mln zł zysku netto, spadek o 2,5 proc. rdr

Przychody spadły w trzecim kwartale o 17,2 proc. do 112,5 mln zł.



Zysk operacyjny w trzecim kwartale wzrósł o 0,8 proc. do 22,6 mln zł. EBITDA wzrosła o 1 proc. do 30,1 mln zł.



Narastająco po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto Wawelu spadł 16,1 proc. do 31,1 mln zł. Przychody zmniejszyły się o 14,7 proc. do 320,7 mln zł.



Zysk operacyjny spadł się o 10,8 proc. 39,2 mln zł.



Wawel podał, że niższy poziom sprzedaży w pierwszych 9 miesiącach 2020 r. był bezpośrednio związany z sytuacją pandemiczną w kraju i wynikającymi z niej konsekwencjami na rynku sprzedaży detalicznej.



"Natomiast spadek pozycji kosztowych (tj. kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu) w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w układzie narastającym w roku 2020 wynika bezpośrednio z podjętych przez spółkę działań, które miały na celu ograniczenie kosztów związanych z bieżącą działalnością operacyjną" - napisano w raporcie.



Wawel podał, że podjęte działania dotyczyły w szczególności ograniczenia wydatków związanych z działaniami reklamowymi w telewizji, radiu i internecie oraz eventami i aktywacjami konsumenckimi w punktach sprzedaży.

