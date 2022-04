Wawel nie wypłaci dywidendy za 2021

Akcjonariusze spółki Wawel zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2021 r. na kapitał zapasowy - wynika z podjętych przez czwartkowe walne zgromadzenie uchwał. Ponadto, akcjonariusze zgodzili się na zwiększenie możliwości zakupu akcji własnych do 208 tys. sztuk.

Autor: PAP Biznes

Data: 29-04-2022, 06:37

Przed rokiem Wawel wypłacił 25 zł dywidendy na akcję; fot. shutterstock

Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne spółki wynosi 106,58 mln zł, a cena za jedną akcję 510 zł.



Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych spółki do 30 czerwca 2024 r., nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wawel: Dywidenda

We wtorek spółka informowała, że akcjonariusz - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander - zgłosił projekt uchwały zakładający wypłatę dywidendy w wysokości 25 zł na akcję.

Przed rokiem Wawel wypłacił 25 zł dywidendy na akcję. W 2021 roku Wawel miał 43,2 mln zł zysku netto. Zarząd spółki proponował, by całą tę kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy