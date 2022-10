Jak wynika z raportu kwartalnego, Wawel miał w trzecim kwartale 2022 roku 7,3 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 12,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk spółki Wawel spadł w III kwartale 2022 roku do 7,3 mln zł/ fot. Shutterstock

Zysk operacyjny spadł do 7,3 mln zł z 15,8 mln zł rok wcześniej, podczas gdy przychody wzrosły do 133,5 mln zł ze 124,4 mln zł w III kwartale 2021 r.

Przy wzroście przychodów o 7 proc. w trzecim kwartale 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, nastąpił znaczny wzrost kosztów, a zwłaszcza kosztu własnego sprzedaży wynikającego głównie ze wzrostu cen materiałów, energii i wynagrodzeń bezpośrednio-produkcyjnych, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie zysku z działalności operacyjnej w porównywalnych okresach - tłumaczy spółka w opublikowanym raporcie

W tym samym okresie EBITDA zmniejszyła się do 11 proc. z 18,7 proc. rok wcześniej, a marża EBIT spadła do 5,5 proc. z 12,7 proc. przed rokiem. Koszty sprzedaży wzrosły o 9,4 proc. do 15 mln zł. Spadły za to koszty ogólnego zarządu - o 17,1 proc. do 11 mln zł.

Wawel z mniejszą marżą z powodu inflacji

"Spadek wskaźników finansowych w III kwartale 2022 w porównaniu do III kwartału 2021 wynika zasadniczo ze spadku marży brutto, co bezpośrednio wiąże się ze wzrostem cen surowców, opakowań, energii i wynagrodzeń na poziomie kosztu wytworzenia" – poinformowała w raporcie spółka.

Po trzech kwartałach 2021 roku spółka miała łącznie 24,3 mln zł zysku netto. Po trzech kwartałach w 2022 roku zysk netto spadł do 15,6 mln zł. Zysk operacyjny spadł do 14,4 mln zł z 30,4 mln zł, a przychody wzrosły do 375,7 mln zł z 338,2 mln zł.

