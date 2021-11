Wawel: Podwyżki cen pewne, bo chodzi o to, aby być nad kreską

- Kilkukrotny wzrost cen gazu czy energii, szok podażowy, problemy z dostępem do surowców, problemy w logistyce wynikające z tego, że wszystkie branże próbują nadrobić stracony w pandemii czas – powoduje, że najbliższe kwartały to będzie bardzo trudny okres dla wszystkich. O sytuacji na rynku słodyczy rozmawiamy z Dariuszem Orłowskim, prezesem zarządu Wawel SA oraz Moniką Kowalewską, dyrektor marketingu spółki.

Monika Kowalewska, dyrektor marketingu Wawel S.A. i Dariusz Orłowski, prezes Wawel S.A/ fot. materiały prasowe

Jak radził sobie rynek słodyczy i firma Wawel w drugim roku pandemii (2021 roku) i jak może wyglądać ten rynek w najbliższych miesiącach?

Dariusz Orłowski, prezes firmy Wawel SA: Covid wpłynął na nasze wyniki finansowe, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż jak i rentowność. Ubiegły rok był trudny, po pierwsze z powodu dużej ilości lockdownów, a po drugie z powodu zamkniętych sklepów w niedziele. Jesteśmy firmą, która mocno korzysta z tzw. sprzedaży ważonej, byliśmy obecni z dużą ilością asortymentów w hipermarketach. Spadek frekwencji konsumentów w sklepach z tych dwóch powodów odbił się na naszych wynikach.

Bieżący rok jest już znacznie lepszy, chociaż w pierwszym półroczu też mieliśmy do czynienia z lockdownem. W tym okresie w naszej branży realizowane były bardzo duże promocje i cena rządziła rynkiem. My staraliśmy się utrzymać nasze ceny, dla nas kluczowa jest jakość naszego portfela produktów. Trudno więc uczestniczyć w tych promocjach.

Drugie półrocze to dalsza poprawa – widać coraz więcej konsumentów w marketach, sprzyja nam również to, że coraz więcej sklepów otwiera się w niedziele – sprzedaż powinna więc rosnąć.

Jakie trendy rynkowe wzmocniły się w tym czasie, a jakie nowe się pojawiły? Jaka była odpowiedź firmy Wawel na trendy konsumenckie, szczególnie na trend prozdrowotny, który z powodu pandemii jeszcze się wzmocnił?

Monika Kowalewska, dyrektor marketingu firmy Wawel SA: Jeśli chodzi o trendy konsumenckie, to na pewno widać trend prozdrowotny. My jesteśmy jednak w tej dobrej sytuacji, że w naszej strategii już kilka lat temu skupiliśmy się na tym, żeby składy naszych produktów były maksymalnie naturalne. A zatem świadomy konsument patrząc na półkę będzie sięgał po Wawel, bo od kilku lat konsekwentnie w tym kierunku działamy. Za przykład mogę tu podać chociażby słynny emulgator 476, który nadal można znaleźć w bardzo wielu czekoladach na rynku, ale nie w naszych masach czekoladowych, a to jest na pewno ogromna wartość dla świadomych konsumentów.

Próbujemy też mocniej eksplorować i szukać prozdrowotnych aspektów związanych z czekoladą. Rozpoczęliśmy np. współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie - przeprowadziliśmy badania pod kątem prozdrowotności czekolady. Badania wskazują na bardzo wysoką gęstość odżywczą czekolady i też na działanie antyoksydacyjne, czyli na elementy, o których do tej pory jeszcze nikt nie mówił. A zatem potencjał dla eksplorowania trendu zdrowotnego w naszej kategorii jest jeszcze ogromny.

Innym dużym trendem konsumenckim, który widzimy od lat to premiumizacja. I nie chodzi o produkty premium na szczególne okazje, ale o produkty bardziej premium w ramach codziennej przyjemności. I tu też Wawel umacnia od kilku lat swoją pozycję w segmencie czekolad premium, a w tym roku poszliśmy o krok dalej, bo wprowadziliśmy do oferty tabliczkę składającą się tylko z dwóch składników, wyłącznie z masy kakaowej, zupełnie bez cukru. Widzimy, że w naszej sprzedaży on-line jest to hit, więc widać, że dobrze wpisuje się w trendy.

Jeśli chodzi o inne zjawiska, które pojawiły się w pandemii, to dla naszej kategorii istotny jest trend związany z tzw. home baking, czyli eksperymentowania z wypiekami w domu. Polacy masowo ruszyli do kuchni i zaczęli w tej kuchni eksperymentować, a nie zapominajmy, że jeśli chodzi o czekolady, a szczególnie o czekolady pełne, to spora część okazji jest związana właśnie z zakupami pod wypieki, więc z tego trendu na pewno też korzystamy.

Rynek zaczął funkcjonować w innej rzeczywistości, pojawiły się nowe wyzwania nie tylko w postaci nowych trendów konsumenckich, ale też wyższych kosztów za sprawą wzrostu cen surowców, energii, pracy itp. Jak producenci słodyczy i sam Wawel radzą sobie z tymi wyzwaniami?

Dariusz Orłowski: To co się dzieje ze wzrostem cen jest bezprecedensowe i to jest wzrost na każdym poziomie, nie tylko na poziomie mediów. Można to określić jednym słowem – szaleństwo. Mówię o kilkukrotnym wzroście cen gazu czy energii. To są potężne kwoty w naszych budżetach i jeśli w dłuższym terminie sytuacja się utrzyma, to doprowadzi to do nieciekawych zjawisk makroekonomicznych, znaczącego spadku produkcji lub nawet dłuższego kryzysu.

Ceny surowców i opakowań rosną również w tempie kilkudziesięciu procent, a nie kilku jak przywykliśmy do tego w ostatnich latach. To wszystko będzie implikowało podwyżki cen produktów w całej branży słodyczy na poziomie od kilkunastu do nawet 20 procent. Nie ma innego rozwiązania w takiej sytuacji, bo chodzi o to, aby być nad kreską. I to nie dotyczy tylko naszej branży.

To co się dzieje, czyli szok podażowy, problemy z dostępem do surowców, problemy w logistyce wynikające z tego, że wszystkie branże próbują nadrobić stracony w pandemii czas – powoduje, że najbliższe kwartały to będzie bardzo trudny okres dla wszystkich.

Będziemy musieli jakoś sobie radzić, a przede wszystkim rozmawiać o podwyżkach. To są bardzo trudne rozmowy i często wręcz walka o wzrost cen z naszymi odbiorcami, a podwyżek w tej skali zapewne nie da się wdrożyć jednorazowo. Dlatego myślę, że będzie to widać na poziomie rentowności naszej firmy, bo o ile ze sprzedaży jesteśmy zadowoleni, bo wolumeny się poprawiają, o tyle kwestie marż będą mocno ciążyły.

W takim razie jakie plany ma Wawel na ostatnie miesiące 2021 roku i na kolejny 2022 rok? Jak będzie wyglądała strategia marki i plany rozwoju całej firmy?

Monika Kowalewska: Bardzo liczymy na tę końcówkę 2021 roku i na efekt naszej atrakcyjnej oferty bożonarodzeniowej, bo to jest czas, gdy będziemy ją wprowadzać na rynek. Oferta ma bardzo dobry odbiór ze strony naszych klientów i liczymy też, że zostanie bardzo dobrze odebrana i doceniona przez konsumentów, co pozwoli nam na poprawę wyników w końcówce roku. W ofercie i na półkach pojawi się niedługo np. prawdziwy marcepan w wytrwanej czekoladzie, zapakowany w efektownej i eleganckiej puszce. Nie jest to produkt wolumenowy, ale wpisujący się w trend premiumizacji.

Natomiast, jeśli chodzi o nową strategię, to właśnie wystartowała nowa kampania wizerunkowa marki Wawel, która skupia się na naszej kluczowej kompetencji, czyli na czekoladzie. To jest pierwszy element nowej komunikacji marki, która zakłada większą koncentrację właśnie na czekoladzie, na jakości produktów, ale z drugiej strony większą koncentrację na samej marce Wawel i to będzie widoczne też na poziomie samej architektury marki. Nowa strategia pozwoli nam na większą synergię działań marketingowych, efektywniejsze wydawanie pieniędzy na marketing, a docelowo ma się przełożyć na wzmocnienie pozycji i wizerunku marki Wawel.

Na przyszły rok mamy zaplanowanych kilka ciekawostek pod kątem nowości produktowych, głównie w kategoriach czekoladowych, ale oczywiście mamy świadomość, że ta kategoria cechuje się sezonowością, dlatego też ujmujemy to w naszej ofercie produktowej i pojawią się propozycje, które w tych słabszych dla czekolady miesiącach będą atrakcyjną propozycją rynkową.

Jesteśmy zatem dobrej myśli i choć to rzeczywiście będzie trudny czas pod względem finansowym, to z punktu widzenia strategii marki jesteśmy na to przygotowani.

Dariusz Orłowski: Będziemy musieli trochę oszczędzać i pogodzić się z niższą rentownością, ale realizujemy inwestycje, które dotychczas zaplanowaliśmy i które dotyczą jakości produktów i całego zaplecza z tym związanego. Wawel to czekolada, nie będziemy wchodzić w nowe kategorie, ale najwięcej inwestować w to co dla nas najważniejsze, czyli czekolady, praliny, gdzie proces jest bardzo wymagający.

Bardzo dziękuję za rozmowę.