Przy wzroście przychodów o 18% w pierwszym kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022, wzrost kosztów o 11%, a zwłaszcza kosztu własnego sprzedaży o 10% był mniej dynamiczny niż w poprzednich kwartałach, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie zysku z działalności operacyjnej w porównywalnych okresach - podała spółka Wawel w raporcie kwartalnym.

Wawel poprawił wyniki za I kwartał 2023; fot. unsplash.com

Wzrost wskaźników finansowych w 1 kwartale 2023 w porównaniu do 1 kwartału 2022 wynika zasadniczo ze wzrostu marży brutto, co jest spowodowane bardziej dynamicznym wzrostem przychodów względem wzrostu kosztów.

Wyniki spółki Wawel za I kwartał 2023

Zysk operacyjny wzrósł do 17,9 mln zł z 7,7 mln zł rok wcześniej, podczas gdy przychody wzrosły do 157,1 mln zł ze 133,4 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r.



W pierwszym kwartale 2023 r. koszty sprzedaży wzrosły o 9,1 proc. rdr do 15,7 mln zł, a koszty ogólnego zarządu o 18,6 proc. rdr do 15,6 mln zł.



W tym czasie marża EBITDA wzrosła do 16 proc. z 11,2 proc. rok wcześniej, a marża EBIT do 11,4 proc. z 5,8 proc. przed rokiem.

Wawel miał w pierwszym kwartale 2023 roku 16 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 6,5 mln zł zysku rok wcześniej.

